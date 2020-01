Caietele Echinox / Echinox Journal,

Volume 37 / 2019

Imaginaires de l’altérité. II. Approches littéraires et artistiques

Coordinateur : Hichem Ismail

Universite Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Roumanie, 2020.

EAN13 : 1582960X.

Sommaire

Regards croisés

Hugo Francisco Bauzá, “Homère face aux Grecs et aux Troyens ou comment dépasser l’altérité”

Jalel El Gharbi, “Image de l’autre et du même vu par l’autre dans Les Fragments… de Mahmoud Bayrem Ettounsi”

Jean-Marie Kouakou, “Vérité et altérité chez Le Clézio”

Éric Hoppenot, “Le réfugié, le suppliant. Témoigner pour le plus faible”

Agnès Lhermitte, “Parler de l’autre, parler pour l’autre : Adieu Bogota (2017), roman posthume d’André Schwarz-Bart”

Corin Braga, “Le moi et l’autre dans le roman psychologique roumain”

Le corps de soi, le corps des autres

Hédia Abdelkéfi, “« Haram Dior » : L’Autre-Dieu dans Confidences à Allah de Saphia Azzeddine”

Adrien Cascarino, “L’imaginaire des corps dissidents et altérés entre effroi et fascination”

Samia Sallem, “Cargo Vie de Pascal De Duve : le sidéen aux yeux de l’Autre”

Adjé Justin Aka, Entre perception, dévoilement et construction de l’altérité dans Et si c’était vrai... de Marc Levy”

Carmen-Veronica Borbély, “Composite Selves and Nonhuman Others in Caitriona Lally’s Eggshells (2015)”

Identité hybride, identité plurielle

Crina-Magdalena Zărnescu, “Yvain ou l’intégration identitaire”

Karen Ferreira-Meyers, “The Other and the Self in Laurent Herrou’s Autofiction Nina Myers”

Rym Ben Tanfous, “Altérité(s) intermédiale(s) judéo-arabe(s) chez C. Fellous et T. Nathan”

Mory Diomandé, “L’altérité de soi et l’esthétique du bruit dans la fulgurance existentielle. L’exemple de Manka talèbo de Konan Roger Langui

Anne-Sophie Hillard, “Entre soi et les autres : Techno-identités et futurs hybrides dans deux oeuvres de Science-fiction contemporaines germanophones : L’abolition des espèces de Dietmar Dath et Le jeu de Cuse de Wolfgang Jeschke”

Métaphores et mise en fiction de l’altérité

Carlos F. Clamote Carreto, “Épiphanies symboliques. Masque, altérité et fictions identitaires dans la chanson de geste”

Giovanni Rotiroti, “La monstruosité de l’Autre : Ionesco et la « jeune génération »”

Ruxandra Cesereanu, “(Non)Human Alterities in Postmodern Novels about Metamorphoses (Will Self and Marie Darrieussecq Follow in the Satirical Footsteps of Apuleius)”

Najate Nerci, “Écrire l’altérité chez Edmond Amran El Maleh”

Rebecca Loescher, “Un autre imaginaire de l’Autre : chaos et relation dans Babyface de Koffi Kwahulé”

Altérité et praxis artistiques

Quentin Bazin, “La création brute : altérité et institution”

Olga Lukács, “Christianized Ancient Symbols in the Imagery of the Catacombs and Their Reflection in Coffered Ceilings”

Ionel Bușe, “Aferim ! ou l’émasculation de l’altérité”

Radu Toderici, “Romanian Cinema in the 1960s: Socialist Modernity vs. Cinematic Modernism”

Book Reviews

368 pages, 22 Euros

