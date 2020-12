Cahiers Staëliens, n° 70

"Le Groupe de Coppet et l’écriture polémique"

Dirigé par Stéphanie Genand et Laetitia Saintes

Classiques Garnier / Société des Études Staëliennes, 2020.

159 p.

Sommaire

Laetitia Saintes, Le Groupe de Coppet et l’écriture polémique. Introduction /

Coppet Group and polemical writing. An introduction

Stéphanie Genand, « Justifier Voltaire ».

Ou comment Staël réévalue l’écriture polémique /

“Justifier Voltaire”. Staël’s reassessing of polemical writing 13

Aurora María García Martínez, Isabelle de Charrière contestataire /

The polemical writings of Isabelle de Charrière 27

Laetitia Saintes, « Au défaut de l’artillerie perdue, on tire aujourd’hui à coups

de gazettes. » Les écrits polémiques d’Auguste Schlegel /

“Au défaut de l’artillerie perdue, on tire aujourd’hui

à coups de gazettes”. August Schlegel’s polemical essays 43

Guillaume Cousin, Les Cent-Jours polémiques de Sismondi.

Des Réflexions à l’Examen / Sismondi’s polemical Hundred Days.

From the Réflexions to the Examen 61

Laura Broccardo, Germaine de Staël anti-anglaise ?

La polémique staëlienne contre l’Angleterre /

The Anti-English side of Germaine de Staël.

Staël’s polemical writing against England 81

Simona Sala, Staël trouble-fête des ultras. Polémique religieuse

dans les Considérations sur la Révolution française /

Putting a damper on the Ultra-royalist party. Religious polemics

in the Considérations sur la Révolution française 101

Flavien Bertran de Balanda, Autorité, liberté et légitimité libérale

chez Benjamin Constant. 1814-1819 / Authority, civil liberties

and liberal legitimacy in Benjamin Constant’s works. 1814-1819 121

VARIA

Fabienne Bercegol, La Pologne aux couleurs de l’exil. Germaine de Staël /

Crossing Poland. An underrated part of Germaine de Staël’s exile 141

