Cahiers Robinson, n°47

Roald Dahl, la fabrique d'un imaginaire,

dir. Noëlle Benhamou et Philippe Blondeau

Les Presses de l'Université d'Artois, 2020.

EAN13 : 9782848323794.

184 p. — 16 euros



Ce numéro porte sur un des auteurs pour la jeunesse les plus lus aussi bien à l’école que dans le domaine privé. Le succès des livres de Roald Dahl tient en grande partie à l’efficacité d’un imaginaire à la fois singulier et riche de résonances universelles, qui mêle habilement les registres, oscillant toujours entre l’humour et la cruauté, entre le réel et le surnaturel, entre la morale et la dérision.

C’est le travail de cet imaginaire, si reconnaissable et si séduisant par ses ambiguïtés, que l’on se propose ici d’interroger. Il s’agit d’en explorer les origines, l’élaboration et le fonctionnement, selon des perspectives historiques, génériques et thématiques. On s’intéresse également à ses transpositions au cinéma par de grands réalisateurs.

En s’appuyant à la fois sur les œuvres pour adultes et sur les œuvres pour la jeunesse on explore les diverses formes d’intertextualité, les stratégies développées en fonction des publics et des médias, ainsi que la question des genres et des registres. Enfin, on met l’accent sur des données biographiques qui trouvent des échos insistants tout au long de cette riche production.

Sommaire :



Noëlle Benhamou, Philippe Blondeau : Roald Dahl, la fabrique d'un imaginaire

Jean-Michel Pottier : La tentation autobiographique de Roald Dahl

Lydie Laroque : Écrits autobiographiques et œuvres pour enfants

Florence Casulli : L’écriture du trauma dans les nouvelles pour adultes de Roald Dahl

Isabelle Rachel Casta : Jungle de fer et toits dans la nuit : Dahl, l’amer chocolatier

Noëlle Benhamou : L’intertextualité dans Les Minuscules

Virginie Douglas : Roald Dahl et le nonsense

Marie-Claude Hubert : Roald Dahl féministe

Christine Prévost : Les adaptations filmiques des œuvres de Roald Dahl : entre défiance et séduction

Yannick Bellenger-Morvan : Incarnations maravilleuses ou adaptations calaminables ?

Justine Breton : Charlie et les chansons : traduire l’imaginaire musical de Roald Dahl

Yvon Houssais : Roald Dahl nouvelliste

Philippe Blondeau : Roald Dahl à l’école

Béatrice Finet : La revanche des enfants



Varia

Patrick Tourchon & Leniiv Roman: Quand Georges Bayard étonne

Chloé Cottour: Fictions de jeunesse et marée noire



CENTRE ROBINSON – UNIVERSITE D’ARTOIS 5 RUE DU TEMPLE 62030 ARRAS CEDEX

CONTACT DIFFUSION: Céline Chojnacki, tél 0321603851

celine.chojnacki@univ-artois.fr

CONTACT RÉDACTION: Francis Marcoin

francis.marcoin@univ-artois.fr