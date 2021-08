Cahiers Lautréamont n° 3, 2021,

Classiques Garnier, 2021.

EAN13 : 9782406121206.

Au sommaire : un article inédit et posthume de Peter W. Nesselroth, les événements du cent-cinquantenaire de la mort d'Isidore Ducasse, des nouvelles de Genonceaux et du logeur de Lautréamont, une histoire de la photographie au XIXe siècle, sans oublier les études thématiques sur l'oeuvre, sur les lecteurs de l'oeuvre du poète et quelques lettres inédites en fin de volume…

SOMMAIRE

Kevin Saliou

Éditorial / Editor’s note 11

Andrea S. Thomas

In Memoriam Peter W. Nesselroth /

In Memoriam Peter W. Nesselroth 17

Peter W. Nesselroth

Lautréamont et Poe, ou l’art de la composition tourbillonnaire /

Lautréamont and Poe, or the art of the swirling composition 21

DOSSIER AMÉRIQUE DU SUD /

SOUTH AMERICA SPECIAL REPORT

Darío Arce

Les 150 ans de la mort d’Isidore Ducasse à Montevideo /

The hundred-fiftieth anniversary of Isidore Ducasse’s death

in Montevideo 39

Martín Craciun

À propos du Prix d’arts visuels Paul Cézanne 2020

« Hommage à Lautréamont » / On the Paul Cézanne Visual

Arts Prize 2020 “Hommage à Lautréamont” 43

Cristina Ducasse et Kevin Saliou

Des nouvelles de Cordoba.

Ducasse de France et d’Amérique : une saga /

News from Córdoba. French and American Ducasses: a saga 53

RECHERCHE BIOGRAPHIQUE /

BIOGRAPHICAL RESEARCH

Kevin Saliou et Gérard Tasset

Un éditeur reparu. Léon Genonceaux /

The reappearing publisher. Léon Genonceaux 101

Gérard Touzeau

François Dupuis, l’hôtelier suisse d’Isidore Ducasse /

François Dupuis, Isidore Ducasse’s Swiss hotelier 113

Bertrand Combaldieu

Camera Obscura Ducasse /

Camera obscura Ducasse 125

RETOUR AU TEXTE /

RETURN TO THE TEXT

Giovanni Berjola

Amours romantiques et sexualité décadente chez Lautréamont /

Romantic love and Decadent sexuality in Lautréamont 143

Éloïse Sureau

Crime et (absence de) Châtiment dans Les Chants de Maldoror /

Crime and (absence of) punishment in Les Chants de Maldoror 171

Siméon Lerouge

Denis Diderot est-il une Grande-Tête-Dure ?

Dialogue entre Maldoror et Le Neveu de Rameau /

Is Denis Diderot a big hardhead?

Dialogue between Maldoror and Le Neveu de Rameau 191

Kevin Saliou

Dialectique des Poésies /

Dialectic of the Poésies 203

Edgard Vidal

Lautréamont, l’autre nom.

Notes sur le Lautréamont de Sébastien Rhéal /

Lautréamont, the other name.

Notes on Sébastien Rhéal’s Lautréamont 233

RÉCEPTION DE L’ŒUVRE /

RECEPTION OF THE WORK

Bertrand Combaldieu

Deux exemplaires de 1869 en Belgique /

Two copies from 1869 in Belgium 259

David Azoulay

Maurice Blanchot et la figure du souvenir de Lautréamont /

Maurice Blanchot and the figure of Lautréamont’s memory 263

Federico Guariglia

Deux Lautréamont italiens. Fabrizio Onofri et Aldo Camerino /

Two Italian Lautréamonts. Fabrizio Onofri and Aldo Camerino 279

Zheng Xiang

Lautréamont et la Chine dans les années 1880 /

Lautréamont and China in the 1880s 297

Éric Walbecq

L’invention du surréalisme. Des Champs magnétiques à Nadja /

The invention of surrealism.

From Les Champs magnétiques to Nadja 315

LETTRES INÉDITES ET COMPTES RENDUS /

UNPUBLISHED LETTERS AND REVIEWS

Kevin Saliou

Une lettre de Fénéon /

A letter from Fénéon 321

Éric Walbecq

Un extrait d’une lettre inédite

de Georges Rouzet à Pierre Lambert /

An excerpt from an unpublished letter

from Georges Rouzet to Pierre Lambert 325

Kevin Saliou

Une lettre de Maurice Heine /

A letter from Maurice Heine 329

Éric Walbecq

Lautréamont dans la correspondance Breton-Éluard /

Lautréamont in the Breton–Éluard correspondence 333

Kevin Saliou

Une correspondance surréaliste sous le signe de Maldoror /

A surrealist correspondence under the sign of Maldoror 337

Kevin Saliou

Vampire liminaire : de Lautréamont aux Césaire 341

Ongles secs / Dry nails 353

Gloses et glanes / Glosses and gleanings 355

Résumés/Abstracts 373

