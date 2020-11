Cahiers Lautréamont. 2020, n° 2, varia

sous la direction de Kevin Saliou

Paris, Classiques Garnier, coll. Cahiers Lautréamont, 2020

EAN : 9782406110729

363 p. — 42,00 €

Les Cahiers Lautréamont sont une revue annuelle consacrée à l’étude de la vie et de l’œuvre d’Isidore Ducasse, auteur des Chants de Maldoror et des Poésies, et à son actualité.

Kevin Saliou

Éditorial / Editorial 11

Kevin Saliou

Retour de Tarbes / A report from Tarbes 17

DOSSIER POÉSIES /

SPECIAL REPORT – POÉSIES

Giovanni Berjola

On ne rêve que lorsque l’on dort. Poésies ou l’antivisionnaire /

We only dream when we sleep. Poésies or the antivisionary 25

Kevin Saliou

Vers une lecture des Poésies d’Isidore Ducasse /

Toward a reading of Isidore Ducasse’s Poésies 35

Raphaëlle Lambert

L’Ironie des Poésies / The irony of Poésies 43

Gérard Touzeau

Trois nouvelles lectures d’Isidore Ducasse /

Three new readings of Isidore Ducasse 51

DOSSIER AMÉRIQUE DU SUD /

SPECIAL REPORT – SOUTH AMERICA

Jean-Paul Goujon

Le Dossier du Chancelier / The Chancellor’s file 57

Cristina Ducasse et Kevin Saliou

Des nouvelles de Cordoba. Le mystère de la villa Ducasse /

News from Córdoba. The Mystery of the Villa Ducasse 81

RETOUR AU TEXTE /

RETURN TO THE TEXT

Clara Muller

Les Chants de Maldoror, une lecture olfactive /

Les Chants de Maldoror, an olfactory reading 93

Siméon Lerouge

Grues, lampes à huile et bassins d’argent.

De Sylvain Maréchal à Isidore Ducasse /

Cranes, oil lamps, and silver bowls.

From Sylvain Maréchal to Isidore Ducasse 123

PORTRAITS DE CHERCHEURS /

PORTRAITS OF RESEARCHERS

Éric Nicolas

Petites coupures tarbaises.

1974-1978 : les premiers pas d’un biographe /

Small clippings from Tarbes.

1974–1978: The first steps of a biographer 131

RECHERCHES BIOGRAPHIQUES /

BIOGRAPHICAL STUDIES

Gérard Touzeau

Sur la piste de Pedrito /

On Pedrito’s trail 159

Kevin Saliou

Le Cinquième Portrait d’Isidore Ducasse /

The fifth portrait of Isidore Ducasse 167

Olivier Fodor

7, Faubourg Montmartre 177

RÉCEPTION / RECEPTION

Federico Guariglia

Lautréamont au début du xxe siècle. De Soffici à Ungaretti /

Lautréamont in the early twentieth century. From Soffici to Ungaretti 185

Michel Pierssens

Les traducteurs anglais de Lautréamont /

Lautréamont and his English translators 207

Georges-Henri Morin

Le Comte et la Belle Dame, dans l’ombre du marquis…

Cependant ce ne sera point un effet de légende ! /

The Count and the Beautiful Lady, in the shadow of the marquis...

Only it will not be like a fairy tale! 219

Maurice Heine

Isidore Ducasse 247

Anne-Aël Ropars et Siméon Lerouge

Jean Giono, lecteur d’Isidore Ducasse.

Fragments d’un paradis et Noé : Pour saluer Lautréamont /

Jean Giono, reader of Isidore Ducasse.

Fragments d’un paradis and Noé : Tributes to Lautréamont 265

Zheng Xiang

Lautréamont et la Chine dans les années 1930 /

Lautréamont and China in the 1930s 289

COMPTES RENDUS ET RÉÉDITIONS /

REVIEWS AND REPUBLICATIONS

Kevin Saliou

Lautréamont, l’art et la mode / Lautréamont, art, and fashion 307

Bertrand Combaldieu

Secrets de Lautréamont / Secrets de Lautréamont 313

Kevin Saliou

De Lautréamont à Francis Bacon.

Les films de Cocteau comme lien intertextuel /

De Lautréamont à Francis Bacon.

Les films de Cocteau comme lien intertextuel 317

Mathilde Ollivier

Flâneries ducassiennes contemporaines 327

Ongles secs / Dry nails 333

Gloses et glanes / Glosses and gleanings 335

Actualités / News 349

Résumés/Abstracts 351