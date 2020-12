Cahiers Jean Giraudoux 2020, n° 48. Supplément au voyage de Cook

sous la direction de Mireille Brémond et Pierre d'Almeida

Paris, Classiques Garnier, coll. Cahiers Jean Giraudoux, 2020

EAN : 9782406110897 — 297 p. — 34,00 €

Depuis 1972, les Cahiers Jean Giraudoux ont pour vocation de faire mieux connaître Giraudoux, par la publication de documents inédits et d’études scientifiques sur son œuvre.

Pierre d’Almeida et Mireille Brémond

Introduction / Introduction 13

ÉTUDES SUR

SUPPLÉMENT AU VOYAGE DE COOK /

STUDIES ON SUPPLÉMENT AU VOYAGE DE COOK

Jérôme Hélie

État de la question coloniale en 1935. Quelques précisions /

A reassessment of the colonial question in 1935. Some specifications 19

Mireille Brémond

Promenade dans les hypotextes de Supplément au voyage de Cook /

A journey through the hypotexts of Supplément au voyage de Cook 33

Odile Gannier

L’ironique sagesse des insulaires, Touiavii et Outourou.

E. Scheurmann, Der Papalagi et Giraudoux,

Supplément au voyage de Cook /

The ironic wisdom of the Tahitians Touiavii and Outourou.

E. Scheurmann, Der Papalagi and Giraudoux,

Supplément au voyage de Cook 65

Françoise Bombard

Les sens dans Supplément au voyage de Cook /

The senses in Supplément au voyage de Cook 85

Nektarios-Georgios Konstantinidis

L’homme civilisé dans Supplément au voyage de Cook.

Surprise, naïveté, docilité et sagesse de l’homme sauvage /

Civilized man in Supplément au voyage de Cook. The surprise,

naivety, submission, and wisdom of the indigenous people 105

MariaCristina Pedrazzini

Supplément au voyage de Cook de Jean Giraudoux

ou un voyage au pays du langage /

Giraudoux’s Supplément au voyage de Cook.

A journey through language 117

Frédéric Roussille

Colonisation et signification dans

le Supplément au voyage de Cook de Giraudoux /

Colonization and meaning in Giraudoux’s

Supplément au voyage de Cook 131

Catherine Nier

Revue de presse. Supplément au voyage de Cook

à la création, réception critique /

Press review. The initial critical reception of

Supplément au voyage de Cook 153

Pierre d’Almeida

Suppléments à la revue de presse / Press review supplements 161

Mireille Brémond

Bibliographie de la pièce / The play’s bibliography 171

ÉTUDES D’ENSEMBLE / GENERAL STUDIES

Guy Teissier † et Mireille Brémond

Jouons donc avec la citation. Regards sur le théâtre

de Giraudoux et de Yourcenar /

Playing with citation. Perspectives on the theatrical work

of Giraudoux and Yourcenar 177

André Job

Giraudoux au risque du sensible. Une histoire culturelle

à grand angle : trois études de Vincent Brancourt /

Giraudoux, the risk of the sensory. A broad cultural history:

Three studies of Vincent Brancourt 195

Vincent Brancourt

Invention de la lecture, invention de la littérature /

Inventing reading, inventing literature 199

Vincent Brancourt

La déclaration chez Giraudoux. Quelques remarques

en marge de l’article de Jean-Paul Sartre,

« M. Jean Giraudoux et la philosophie d’Aristote » /

Declaration in the work of Giraudoux. Comments on Jean-Paul Sartre’s

article “M. Jean Giraudoux et la philosophie d’Aristote”

(Jean Giraudoux and the philosophy of Aristotle) 221

Vincent Brancourt

Soigner les corps, soigner la France.

Giraudoux et l’hygiénisme /

Looking after the body, looking after France.

Giraudoux and hygienism 237

COMPTES RENDUS /

COLUMNS OF STUDIES ON GIRAUDOUX

André Job, Giraudoux. L’Humanisme républicain à l’épreuve

(Quentin Debray) 261

Quentin Debray, Giraudoux, Cocteau, Giono.

Un réalisme multifocal (André Job) 264

Seigo Tanokuchi, thèse Un théâtre de l’altérité.

L’actualité politique de Jean Giraudoux, son interprétation scénique

et sa réception critique sous la IIIe République

(Aude Catteau-Sainfel) 267

Aude Catteau-Sainfel, thèse : Fiction et actualité

dans l’œuvre littéraire de Jean Giraudoux (Annie Besnard) 269

Conférence prononcée par André Job, le 26 février 2020,

à la Maison franco-japonaise (Tokyo, Japon)

(Vincent Brancourt) 271

Trois lettres (Pierre d’Almeida) 273

Chroniques de Giralducie 277

Bibliographie 2019-2020 / 2019–2020 Bibliography 283

Académie Giraudoux. Association loi 1901 287

Résumés/Abstracts 289