Numéro en ligne sur Open edition Journals : https://journals.openedition.org/clo/7781

Présentation :

À Paris en 1924 s’ouvre la première bibliothèque spécifiquement dédiée à la prime jeunesse. Cette institution pionnière — inspirée du modèle de la Story Hour américaine et animée par une visée éducative progressiste — invente une nouvelle forme de contage : L’Heure du conte. C’est à partir d’abondantes archives manuscrites et tapuscrites laissées par quelques remarquables bibliothécaires aux fortes et attachantes personnalités qu’est analysé cet original dispositif de médiation littéraire orale. L’accent est mis sur l’inédit travail de mise en œuvre — une passionnante forme d’introspection professionnelle et militante — et sur l’attention extrême portée aux interactions vives entre conteuses et jeunes auditoires. En somme, un mode de socialisation culturelle innovant et moderne — promis à un brillant avenir — qui alors s’expérimente, se régule et s’enrichit à partir du « terrain ».