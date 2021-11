Cahiers Claude Simon, 16 : Guerres et batailles.

Textes réunis par Cécile Yapaudjian-Labat et Pascal Mougin





Expérience vécue, mémoire transmise, savoir livresque, référent iconographique, la guerre est omniprésente dans l’œuvre de Claude Simon. Revenir aux guerres du romancier, à la lumière des apports récents de l’historiographie sur le sujet et des résonances nouvelles du mot dans le contexte d’aujourd’hui, c’est aussi mesurer les traces de l’œuvre simonienne dans la littérature de ces vingt dernières années qui, fictionnelle ou non, parie sur le document, l’enquête et l’écoute des vaincus.

Souvent présenté comme le premier texte de la période dite « formaliste » de Simon, La Bataille de Pharsale (1969) passe aussi pour son roman le plus complexe. L’inépuisable réseau d’échos et de correspondances de tous ordres perceptibles à la lecture a d’emblée fasciné la critique. Cinquante ans après sa parution, il fallait réexaminer au prisme des problématiques actuelles les liens qu’établit le roman entre histoire, autobiographie et imaginaire.

Ont participé à ce numéro : Michel Bertrand, Carine Capone, Alastair B. Duncan, Aurélien d’Avout, Ian De Toff oli, Marc Desgrandchamps, Trevor Donovan, Jean Duffy, Christine Genin, Joëlle Gleize, Marie Hartmann, Anne-Yvonne Julien, Pierre Manen, Apolline Pernet, Sylvain Prudhomme, Tiphaine Samoyault, Michel Sandras, Clément Sigalas.



Table des matières



Pascal Mougin et Cécile Yapaudjian-Labat. « Avant-propos », p. 7



Dossier 1. Relire La Bataille de Pharsale

Joëlle Gleize. « Lectures d’un mobile : la réception critique de La Bataille de Pharsale », p. 13

Jean Duffy. « Fugue et fuite dans La Bataille de Pharsale », p. 49

Trevor Donovan. « Les traces indélébiles dans La Bataille de Pharsale », p. 81

Michel Bertrand. « Lignes de fuite : du récit de vie au roman scriptural », p. 93

Michel Sandras. « Versions et variations autour des vers de Lucain : “non la mort, mais le sentiment de ta mort“ », p. 105



Dossier 2. D’une guerre à l’autre

Tiphaine Samoyault. « Achever le cheval : un problème historique et un problème poétique », p. 123

Carine Capone. « La guerre à l’œuvre dans L’Acacia », p. 137

Marie Hartmann. « La réécriture des Mémoires de Churchill dans Le Jardin des Plantes », p. 151

Clément Sigalas. « « Étrangère et au centre » : la bataille de France dans l’œuvre de Claude Simon », p. 165



Prix Claude et Réa Simon

Aurélien d’Avout. « Des lieux-dits pour tout lieu de mémoire. La liste toponymique de La Route des Flandres », p. 183



Témoignages

Marc Desgrandchamps. « Cavalcade », p. 199

Pierre Manen. « Trois souvenirs de Claude Simon », p. 205

Sylvain Prudhomme. « En relisant Les Géorgiques », p. 211



Comptes-rendus

Christine Genin. « Cecilia Benaglia, Engagements dans la forme. Une sociolecture des œuvres de Carlo Emilio Gadda et Claude Simon », p. 223

Anne-Yvonne Julien. « Mireille Calle-Gruber (éd.), Les Comptes du temps. L’archive Claude Simon. Carnets de Tante Mie », p. 231

Alastair B. Duncan. « Ralph Sarkonak, L’Archive du réel. Essais sur Claude Simon », p. 237

Ian De Toffoli. « Marie-Albane Watine, Ilias Yocaris, David Zemmour (dir.), Claude Simon. Une expérience de la complexité », p. 240



Actualités

Manifestations, p. 247

Publications, p. 248

Thèses soutenues, p. 252

In memoriam, p. 255.