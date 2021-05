Cahier Jean Malaurie

L'Herne

PRÉSENTATION

L’originalité de l’œuvre de Jean Malaurie s’appuie sur sa double nature d’écrivain et de scientifique de très haut niveau. Auteur du récit Les Derniers Rois de Thulé (1955), Jean Malaurie est par ailleurs le fondateur et directeur jusqu’à une date très récente de la prestigieuse collection « Terre Humaine » (aux éditions Plon), l’un des fleurons de l’édition française avec des titres aussi importants que Tristes Tropiques de Claude Lévi-Strauss ou encore Le Cheval d’Orgueil de Per-Jakez Hélias.

Ce Cahier souhaite mieux faire connaître, au-delà du cercle étroit des spécialistes, l’œuvre monumentale de Jean Malaurie, qui se développe sur plus de soixante-dix ans, en soulignant la diversité d’un travail pluridisciplinaire. Dans ce volume, géographes, philosophes, ethnographes, anthropologues et écrivains multiplient les éclairages, tentant de mettre en évidence les différentes facettes d’une vie qui s’est voulue engagée et libre de toute appartenance idéologique et les problématiques d’une œuvre protéiforme et passionnée. À côté de ces auteurs, des textes et documents inédits ou rares de Jean Malaurie (extrait du récit de voyage Hoggar, un texte sur son père, extrait de la correspondance avec Lévi-Strauss, lettres aux auteurs de la collection « Terre Humaine », échanges épistolaires avec ses correspondants groenlandais et inuit, extraits des carnets de terrain abondamment illustrés) soulignent l’œuvre du géomorphologue et de l’anthropologue, qui a contribué à renouveler le regard que nous portons sur les peuples premiers et les civilisations traditionnelles.