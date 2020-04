Les Métamorphoses d’Ovide aujourd’hui.

Une mémoire en déplacement

Claire Paulian

Classiques Garnier

Nombre de pages: 362

Année d’édition: 2019

Collection: Perspectives comparatistes, n° 71

ISBN: 978-2-406-08165-4

ISSN: 2103-480X

DOI: 10.15122/isbn.978-2-406-08167-8



Date de parution: 27/03/2019

Les Métamorphoses font l'objet, depuis les années 1980, de relectures, de réécritures et de retraductions, ici étudiées sous trois angles : celui du pluralisme et de la variation, de la mémoire, et des enjeux de genre, langue et formation qui informent la transmission ovidienne.



Table des matières

INTRODUCTION 7

PREMIÈRE PARTIE

VARIÉTÉ ET VÉRITÉ DES MÉTAMORPHOSES

INTRODUCTION 19

LE « VRAI TEXTE » ET LA FABLE 23

Les éditions scientifiques des Métamorphoses 25

Deux impensés de la méthode Lachmann 33

Avant le texte était la fable.

Deux lectures du « Palais de la Renommée » 36

L’AUBERGE OVIDIENNE 45

Les Métamorphoses. Une œuvre inachevée ? 45

Philologues alexandrins et secondarité romaine 52

Fables et philologie dans les Métamorphoses 56

Écrire à plusieurs mains 73

VÉRITÉ ET VARIÉTÉ DES LECTURES RENAISSANTES 77

L’édition à la Renaissance 77

La lecture allégorique de Barthélémy Aneau.

Entre vérité et variété 82

Variété naturelle, variété de l’art chez Ovide 89

La traduction de Thomas Corneille.

Séparation des époques, séparation des fables 95

BAUCIS ET PHILEMON

L’automne de la langue en partage 101

L’interprétation des fables

dans l’histoire de Baucis et Philémon 103

Interprétation et excentricité 110

DEUXIÈME PARTIE

VARIATIONS ET RETOURS

INTRODUCTION 117

TRADUCTIONS ET MÉDIATIONS 119

De la traduction à la re-traduction.

Oliviers Sers et Danièle Robert 119

Michael von Albrecht.

Traduire Ovide pour en finir avec le mythe grec 121

RÉÉCRIRE, RECUEILLIR 131

La traduction pluralisante de Slavitt 132

Réécrire Ovide et exhumer les voix revenantes 151

Les oubliés de la mémoire ovidienne 174

L’ovidianisme anglais débordé. Vers un Ovide mondialisé 177

LE TEMPS REVENANT 187

Menues recensions, tournures désuètes

et déploiements d’imaginaire 187

Un texte revenant.

Les Métamorphoses d’Arthur Golding 193

NOTIONS QUESTIONNÉES 217

Continuité et retours 217

La fabrique de l’originalité. Le différentiel de l’aura 220

Imiter un modèle, cultiver une résurgence 223

Temps revenant et historiographie 224

TROISIÈME PARTIE

LES FRONTIÈRES DE L’OVIDIANISME

INTRODUCTION 235

OVIDE POLITIQUE 239

L’exil ovidien 239

Une esthétique dissidente 242

Ovide et la dés-universalisation des classiques 245

OVIDIANISME, MINORITÉS ET HUMANISME 247

Arthur Golding et la mémoire

postcoloniale des Métamorphoses 248

Une réécriture féministe au Palais de la Renommée 256

Le visage feuilleté de l’humanité.

Les Métamorphoses de Yoko Tawada 266

LES MÉTAMORPHOSES APRÈS AUSCHWITZ 273

Cotta à la recherche des Métamorphoses 273

Le labyrinthe.

Une première réécriture ovidienne de C. Ransmayr 279

Violence extrême et métamorphose 287

Autorité littéraire et totalitarisme 302

MISES EN PERSPECTIVE DE L’OVIDIANISME 305

Ovide depuis les Amériques 309

Une araignée au royaume de pluralisme 315

CONCLUSION 329

BIBLIOGRAPHIE 333

INDEX DES AUTEURS 351

INDEX DES PERSONNAGES 355

INDEX DES PLANTES ET DES BÊTES 357

