L'Afrique est l'avenir du monde. Repenser le développement

Carlos Lopes

Traduit par : Cyril Le Roy

Seuil, 2021

22.00 € TTC

256 pages

EAN 9782021459395

À partir d’une cartographie rigoureuse de la situation présente de l’Afrique, Carlos Lopes trace les voies d’un avenir qui ne se laisse réduire ni à sa dissolution dans la globalisation néolibérale, ni à l’essentialisation d’une culture et d’une identité marquées au coin de la diversité. Pour les solides raisons qu’il expose – économiques, mais aussi démographiques et

écologiques –, c’est l’avenir du monde qui se joue en Afrique, et pas seulement celui des Africains. Son livre prend ainsi à

rebours la philosophie de l’histoire proprement occidentale, selon laquelle l’histoire aurait un sens déjà écrit, celui d’un « développement de l’humanité » qui obligerait les pays les « moins avancés » (ou « en voie de développement ») à suivre

la voie déjà tracée par les pays « avancés » ou « développés ». Aujourd’hui, il est clair que le modèle de développement

incarné par l’Occident depuis la Première Révolution industrielle a entraîné le monde dans une impasse. Étant le moins engagé dans ce modèle, l’Afrique est le continent le mieux placé pour en inventer un autre, qui tire les leçons de cette impasse. Telle est la perspective tracée par Carlos Lopes, perspective tonique pour une jeunesse africaine nombreuse, invitée à s’affirmer dans l’action plutôt que dans la réaction postcoloniale ou les identifications chromatiques.

