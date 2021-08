Lectures politiques. De Dante à Soljenitsyne

Claude Lefort

PUF, 2021

Date de parution: 01/09/2021

376 p. — EAN: 9782130822646.

Claude Lefort aura été l’un des analystes majeurs, avec Hannah Arendt, des totalitarismes du XXe siècle, tout en élaborant une des pensées les plus lucides sur la démocratie. Cet ouvrage réunit des essais-préfaces portant sur des grands textes (du XIIIe au XXe siècle) de la pensée politique occidentale. Constamment attentif au présent (et volontiers sur le ton mordant d’un polémiste), inlassable observateur de la vie politique française et internationale, il présente et redécouvre de grands classiques – Dante, Michelet, Quinet, Tocqueville – , mais propose aussi ses découvertes d’écrits nouveaux (comme le témoignage de déporté de Georges Petit ou l’essai de Cécile Vaissié sur le sort de la littérature en URSS).

Lire, pour Lefort, fut toujours mettre radicalement en jeu sa propre pensée. Aujourd’hui, lire Lefort lecteur, c’est accéder au cœur d’une interrogation philosophico-politique parmi les plus puissantes de la seconde moitié du XXe siècle.

Claude Lefort (1924-2010) demeure l’une des philosophes politiques français les plus marquants de la deuxième moitié du XXe siècle. Dans ses nombreux ouvrages comme dans son enseignement à l’EHESS, il a élaboré une ample théorie de la démocratie et des totalitarismes au XXe siècle.

