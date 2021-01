Actualité des tragédies grecques entre France et Allemagne.

La tentation mélancolique

Claire Lechevalier

Classiques Garnier

Collection: Perspectives comparatistes, n° 89

Série: Classique/Moderne, n° 8

Nombre de pages: 378

Parution: 30/10/2019

ISBN: 978-2-406-08051-0



L’ouvrage analyse les interprétations contemporaines des tragédies grecques en France et en Allemagne. Il montre qu’elles sont constamment reconstruites comme objet de culture(s), entre tentation mélancolique et confrontation concrète de la lecture des œuvres avec le présent des formes scéniques.



Table des matières…

*

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"Interpréter les tragédies grecques", par Marc Lebiez (en ligne le 6 janvier 2021).

Interpréter une tragédie antique, c’est à la fois la traduire et la mettre en scène. Ces deux modes d’interprétation engagent des partis pris concernant en particulier l’idée que l’on doit se faire de la proximité ou non de ces textes très anciens. Ceux-ci peuvent-ils nous parler directement ou faut-il, d’une manière ou d’une autre, les actualiser ? La question est à la fois théâtrale, philologique, philosophique. Alors que, dans Les Antigones, George Steiner avait étendu au monde entier son champ d’investigation, Claire Lechevalier s’est contentée de la France et de l’Allemagne.