Injustement méconnue en France métropolitaine, la culture francophone de l’océan Indien est riche de beautés, de créativités, d’humanités.

Pensées en archipel, livre abondamment illustré en couleurs, résulte de rencontres entre universitaires, poètes et artistes venus de Madagascar, de La Réunion, des Antilles françaises et de la région parisienne. Toutes et tous se sont voulus des voyageurs au long cours de la pensée, à l’instar de Jean Paulhan. Toutes et tous se sont fédérés autour d’un concept : l’Indianocéanie. Cette notion, géographiquement située mais humainement universelle, promue par l’humaniste Camille de Rauville, retrouve des échos dans la créolisation antillaise. Pouvait-on étendre au monde indo-océanien le principe de la pensée en archipel, thématisée par Édouard Glissant, sans réitérer de manière subreptice des paradigmes coloniaux ? Si l’insularité est un fait géographique qui peut induire une mentalité singulière, elle est foncièrement une interprétation du monde, faite de représentations locales et d’interférences dans un réseau d’îles pour lesquelles la mer est un lien et non un obstacle.



La lectrice ou le lecteur trouvera donc ici un ouvrage résolument interculturel, transversal, humaniste, s’appuyant sur des approches comparatistes et croisées, où sont articulées diverses sciences et disciplines pensant les cultures matérielles et spirituelles : archéologie, arts plastiques, esthétique, ethno-esthétique, études cinématographiques, études culturelles, études littéraires, médiation culturelle et philosophie de la culture. Tout cela en regard d’artistes nationaux et internationaux (poésie, peinture, installation, sculpture, musique), à la fois enracinés dans le récit de leur territoire et ouverts aux vents de l’histoire mondiale.



Né à Madagascar, Christophe Genin est professeur à l’Université Paris 1 – Sorbonne en philosophie de l’art et théorie de la culture. Ses recherches portent sur les transformations contemporaines des représentations culturelles et sur les questions d’interculturalité ou de multiculturalité. Aux Impressions Nouvelles, il a déjà publié Miss.tic, femme de l’être et Le Street Art au tournant.



Rafolo Andrianaivoarivony est une figure de l’intelligentsia malgache. Professeur d’archéologie et de patrimoine à la Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université d’Antananarivo, il a conduit entre 1999 et 2001 le dossier de proposition d’inscription de la Colline royale d’Ambohimanga (Antananarivo) sur la liste du patrimoine mondial.