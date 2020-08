Cynthia Fleury

Métaphysique de l’imagination

Seuil

ISBN : 9782072889363

864 p.

12,30 €

PRÉSENTATION

Comment rendre compte de la réalité sans minorer sa dimension mystérieuse? L’imagination est-elle une faculté créatrice donnant naissance à un monde réel ou irréel? Quelle est la nature de ce monde auquel elle donne accès? Est-il intelligible, sensible ou imaginal?

En se référant aux philosophies orientales, Cynthia Fleury construit un authentique face-à-face entre les connaissances représentatives (occidentales) et celles de la présence (orientales) afin d’élaborer un espace de pensée où connaissance et éthique se rejoignent. Elle indique le «chemin de la métaphysique de l’imagination, un lieu qui ne s’atteint pas physiquement mais imaginalement ; c’est un Orient spirituel, là où l’âme se lève».

Loin d’user indifféremment de la prophétie, de la philosophie, de l’art, de la théologie, elle établit une connaissance susceptible de poser une équivocité et une ambiguïté ouvrant sur un espace non de confrontations d’arguments mais de niveaux de sens. Et «lorsque la pensée s’essoufflera, l’écriture prendra le relais et cherchera avec les mots à creuser la nature de l’imagination».