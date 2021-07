Christophe Cusimano et Katerina Remundová, La Maison aux milles étages de Jan Weiss - Un roman précurseur, matrice de rêves

Paris : L'Harmattan,coll. "Quelle drôle d'époque !", 2021.

58 p.

EAN 9782343234137

9,00 EUR

Présentation de l'éditeur :

La Maison aux mille étages (1929) est plus qu'une oeuvre séminale de la science-fiction. Bien avant George Orwell et son ouvrage culte 1984, Jan Weiss interroge le tout numérique et la surveillance généralisée, dans un style empreint d'une poésie saisissante et d'un univers onirique singulier, qui rappelle son compatriote Franz Kafka autant que Bruno Schulz. Dans le sillage de l'interprétation sémantique de François Rastier, ce court essai donne des clefs pour comprendre la topologie de l'oeuvre (la maison), son fonctionnement et notre actualité. Il jette un regard neuf sur une oeuvre forte de notre temps, injustement éclipsée.

Christophe Cusimano est l'auteur de nombreux ouvrages et articles de linguistique : son approche se fonde sur une micro-sémantique du texte littéraire, courant relié à la sémantique interprétative. Les ouvrages qui illustrent le mieux sa démarche sont La Sémantique contemporaine : du sème au thème (2012, Presses universitaires de Paris-Sorbonne) etLe sens en mouvement : Études de sémantique interprétative (2015, Peter Lang). Katerina Remundová est doctorante en littérature française et travaille plus particulièrement sur les dualismes dans l'oeuvre de Jacques Chessex.