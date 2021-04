La littérature irlandaise au XXIe siècle. Matière, espace, environnement

Catherine Conan

P.U.R., 2021

*

25 EUR

276 p.

ISBN : 978-2-7535-8102-9

*

Cet ouvrage propose une lecture critique de la production littéraire irlandaise contemporaine dans ses rapports avec l’espace et l’environnement. Il explique comment l’infléchissement du modèle de développement économique à partir de 2001 a conduit à un effondrement brutal du récit national d’émancipation post-coloniale. En mobilisant les outils théoriques de la géocritique, de l’écocritique et des nouvelles philosophies matérialistes, cet ouvrage mêle des études d’auteurs à la réputation fermement établie à celles de voix émergées plus récemment afin d’en suggérer les nouvelles lignes de force spatiales, environnementales et matérielles.

Avec le soutien de l’université Bretagne occidentale.

Table des matières...

Voir le site de l'éditeur...