Les belles espérances. Le transfert et l’attente

Catherine Chabert

PUF, Collection: Fil rouge (le)

Date de parution: 14/10/2020

ISBN: 978-2-13-082279-0 — 180 p.

« Qu’espérez-vous de moi ? » N’est-ce pas la question silencieuse qui traverse l’analyste dans les premières rencontres avec un patient? « Qu’attendezvous de moi ? » C’est aussi la question du patient dans l’adresse à l’analyste, qui inscrit d’emblée le désir dans l’impatience de sa réalisation. L’analyste, certes, ne se fixe pas de but. Mais, en dépit de ses précautions, il doit bien admettre qu’une part de son être-analyste l’incite à imaginer quelques visées à la cure: des espérances sans doute, ces « belles espérances » qui animent le patient comme l’analyste et sans lesquelles aucun des deux ne s’engagerait dans l’aventure. Une aventure patiente, qui accepte d’emblée les résistances et les détours inhérents à la méthode. Combien de temps d’analyse faut-il pour que l’attente inconsciente se précise et prenne forme? Quelles liaisons, quelles déliaisons entre l’espoir et l’attente? En appui constant sur la clinique, Catherine Chabert suit ce fil conducteur et déploie les différentes nuances de l’attente: attente patiente, joyeuse ou anxieuse, attente confiante ou douloureuse, selon les moments de l’analyse. Ancrée dans les états de détresse, au cœur de la sexualité infantile, l’attente est régulièrement réactivée autant par la déception et l’impuissance que par l’amour et la passion. Et le transfert est là pour révéler la force des désirs et l’attente taraudante de leur satisfaction: ses espérances.



Sommaire

Attendre et espérer 3

Les belles espérances 9

Le transfert et l'attente 27

Pénélopes 45

Les affects libérés par la parole 65

La solution bisexuelle 81

Le silence et les mots 87

L'emprise du tourment 103

La mémoire, promesse du passé 119

Aux aguets 131

Le contre-transfert, l'usure et la nouveauté 139

Le rêve d'Élodie 157

Bibliographie 163

Catherine Chabert est psychanalyste, membre titulaire de l’Association psychanalytique de France, et professeur émérite à l’Université Paris-Descartes. Elle a dirigé de nombreux ouvrages dans la collection « Petite bibliothèque de psychanalyse » aux Puf, dont récemment Maintenant, il faut se quitter (2017) et Les mères incertaines (2019).

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"Le divan de l’attente", par Zoé Andreyev (en ligne le 30 décembre 2020).

Le dernier né de Catherine Chabert, Les belles espérances, prolonge une fratrie dédiée en grande partie à l’exploration du féminin au sens psychanalytique du terme, c’est-à-dire un « féminin » qui n’est pas l’apanage des seules femmes, même si elles en sont souvent les porte-parole. En effet, Freud est mort en laissant à ses successeurs un chantier immense, ce « continent noir de la féminité », si terrifiant pour lui, peut-être en ce qu’il serait paradigmatique de l’inconscient lui-même.