Christelle BRUN

Paul Claudel et le monde germanique

Édité par Monique DUBAR

Droz, coll. "Histoire des Idées et Critique Littéraire"



EAN13 : 9782600059589

Date de publication : 03/07/2020

Nb de pages : 688



Si les relations, remarquables, de Paul Claudel avec la Chine, le Japon et les deux Amériques sont bien étudiées et connues, celles que le diplomate et poète a entretenues avec l’Allemagne et le domaine germanique ont été peu explorées à ce jour. C’est ce vaste terrain allemand que Christelle Brun a entrepris d’analyser dans ses multiples aspects professionnels et plus personnels. En effet le Consul général Claudel a été particulièrement actif à Francfort et Hambourg (1911-14), multipliant contacts, relations amicales, visites, observations et rapports. Par la suite – son Journal et sa correspondance en témoignent largement –, il a continué à s’intéresser de près à l’évolution, l’actualité, l’histoire, la géopolitique, l’économie de ce pays voisin. L’auteur connaît bien les grands noms et les œuvres de la pensée et de l’art allemands : on découvre chez lui des refus définitifs (Luther), des affinités non avouées (Goethe), des passions constantes (Beethoven) ou combattues (Wagner). Son œuvre poétique et dramatique a été en outre beaucoup plus vite reconnue et admirée en Allemagne qu’en France. Aussi, autre aspect significatif de son étude originale, Christelle Brun s’attache-t-elle à caractériser l’intérêt que suscitèrent outre-Rhin, dès le début et durablement, auprès du public et de la critique universitaire, la personnalité et l’œuvre de Claudel, le rayonnement de son théâtre, de sa poésie et leurs nombreuses traductions allemandes le plus souvent remarquables.

TABLE DES MATIÈRES



Avant-propos

Abréviations

Introduction



PREMIÈRE PARTIE

À LA DÉCOUVERTE DU MONDE GERMANIQUE



Chapitre premier. Études germaniques et lectures de textes allemands

Claudel et la langue allemande

Approche scolaire de la littérature et de la pensée allemandes

Lectures à l’âge adulte

Prolongements, commentaires et contacts



Chapitre II. Les leçons de Burdeau

Kant au premier chef – la métaphysique idéaliste

Mais aussi toute la pensée allemande contemporaine



Chapitre III. Avec Romain Rolland : une amitié initiatrice

Deux camarades s'influençant mutuellement une vie durant malgré l’éloignement

« Jean-Christophe » expliquant la musique à « Tête d’Or » –un exemple fondateur



Chapitre IV. L’« air du temps » dans les relations franco-allemandes entre 1870 et 1940

L’Allemagne vue de France durant les « terribles années 80 »

L’Allemagne vue par les Français via Wagner

Du côté de la NRF



DEUXIÈME PARTIE

SOURCES ET INFLUENCES, DES AFFINITÉS ÉLECTIVES INSOUPÇONNÉES



Chapitre V. Philosophie et philologie

« Saint Thomas m’a nettoyé l’âme de toute la philosophie kantienne »

L’Art poétique, la philosophie et la science allemandes



Chapitre VI. Luther et la pensée religieuse allemande

Imprécations et anathèmes : ce que Claudel rejette dans le caractère, la pensée et la culture de l’Allemagne protestante

Aspects catholiques de l’Allemagne qu’a connue Claudel



Chapitre VII. Le « grand âne solennel »

Son apparente horreur viscérale de l’oeuvre et de la personne de Goethe doit être reliée à ses sentiments envers Gide…

… mais masque une lecture attentive et d’indéniables leçons retenues



Chapitre VIII. Le cas Wagner

Évolution de sa compréhension de l’oeuvre et du musicien

Le voisinage de Beethoven et de Berlioz

« Le Poison wagnérien » n’a jamais perdu toute sa nocivité : une admiration certaine qui subsiste malgré tout

Pour conclure



TROISIÈME PARTIE

LE CONTACT DIRECT AVEC LES PAYS DE LANGUE

ALLEMANDE



Chapitre IX. L'Allemagne de « l'absent professionnel »

Toute une carrière de relations professionnelles avec l’Allemagne commerciale

Compte rendu des activités du Consul en Allemagne

Séquelles de la Grande Guerre : le Schleswig-Holstein et les dettes de guerre

Pourquoi Claudel n’est pas allé à Berlin



Chapitre X. Histoire et géographie de l’Allemagne selon Claudel

Au milieu des vitraux de Mayence : une exploration méthodique des richesses culturelles de l’Allemagne

Entre Rhin et Danube, un pays dont la vocation est d’être le garant de l’unité d’une Europe catholique



Chapitre XI. Amitiés et correspondances

Götz von Seckendorff et Bernhard von der Marwitz,deux enthousiastes parmi d’autres

Lorsque des liens se tissent entre traducteurs, régisseurs et Claudel

Au service de son théâtre, projets et réalisations enAllemagne des amis français de Claudel, Aurélien Lugné-Poe, Darius Milhaud, Jean-Louis Barrault



Chapitre XII. Poursuite de l’oeuvre de Claudel en Allemagne

Ce que le Consul écrit avant d’ouvrir son Consulat

Claudel garde le souci de la vie de son oeuvre sur le sol français



QUATRIÈME PARTIE

CLAUDEL TRADUIT, LU ET VU

PAR LES ALLEMANDS



Chapitre XIII. « Une tâche presque impossible»

Ce que doit être une traduction selon Claudel

L’expérience concrète de ceux qui lui proposent de traduire son oeuvre



Chapitre XIV. Musique et musicalité

À propos des traductions des poèmes

Milhaud, Braunfels, Hindemith et les maisons d’opéra allemandes, un bref catalogue raisonné



Chapitre XV. Rayonnement de son théâtre

En exergue, témoignages et portraits spontanés

L’accueil de la presse allemande

L’oeuvre de Claudel sur les scènes allemandes après 1986

L’influence de Claudel sur la littérature allemande: l’exemple de Brecht



Chapitre XVI. Dans le sillage de Curtius

Ce que Claudel pouvait apporter aux Allemands au moment où ils découvrent son oeuvre

Réactions face aux Poèmes de guerre

Bilan des études claudéliennes en langue allemande



Chapitre XVII. Ce que lisent les Allemands

Les traductions disponibles : histoire de la pénétration du verbe claudélien en terre germanique

Peut-on discerner une spécificité de la lecture allemande de l’oeuvre de Claudel ?

Conclusion



Conclusion. Une dernière clef pour comprendre l’« Allemagne claudélienne »



Annexes

I. Livres en allemand, traduits de l’allemand, ou concernant les domaines germaniques, présents dans la bibliothèque de Claudel

II. Claudel en terre germanique

III. Publications et interventions de Christelle Brun ayant trait à Claudel



Hommages

Parcours de vie académique de Christelle Brun par Monique Dubar

Christelle Brun par François Claudel et Michel Autrand

Christelle Brun par Marie Hélène Prêcheur



Bibliographie

Index des noms

Index des oeuvres et des personnages