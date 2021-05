Christopher Alan Bayly

Réinventer le monde moderne

éditions de l'Atelier

ISBN : 9782708246133

672 p.

29,90 €

PRÉSENTATION

L’histoire du XXe siècle, marquée par deux conflits mondiaux puis par des décennies de guerre froide, a fait l’objet d’un nombre pléthorique d’études et d’analyses. Une histoire au sein de laquelle prédominent le plus souvent les pays occidentaux et les grandes puissances. Mais que sait-on réellement, vu d’Europe, de ce qu’il advint dans des régions aussi diverses que l’Inde britannique puis indépendante, le Moyen-Orient ou encore l’Australie et la Nouvelle-Zélande ?

En faisant sienne l’approche historique de l’histoire mondiale – dont il fut un pionnier –, Christopher Alan Bayly invite à (re)découvrir les événements et les lieux, et interroge les aspects économiques, sociaux, et politiques locaux comme mondiaux. Au-delà des conflits armés et des concurrences idéologiques, comment les arts, les sciences ou encore l’essor sans précédent des formes de communication ont-ils fait de ce siècle l’un des plus mouvementés, pour le meilleur comme pour le pire ?

Après le succès de La Naissance du monde moderne (Éditions de l’Atelier, 2006, plusieurs fois réédité en poche depuis), ce second volume poursuit le récit passionnant de cette histoire mondiale.