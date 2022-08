Information publiée le 14 Août 2022 par Marc Escola (source : The Imaginaries of Translation (imagotrad.hypotheses.org)

Buzzati: la lingua, le lingue, le traduzioni



International Conference, 5-6 Sept. 2022 (Venice)

Organisation Committee

Alessandro Scarsella (Università Ca’ Foscari Venezia)

Delphine Gachet (Université Bordeaux Montaigne)

Cristina Vignali (Université Savoie Mont Blanc)

Scientific Committee

Mirella Agorni, Università Ca’ Foscari, DSLCC

Daniele Baglioni, Università Ca’ Foscari, DSU

Luisa Bienati, Università Ca’ Foscari, DSAAM

Francisco de Borja Gómez Iglesias, Università Ca’ Foscari, DSLCC

Margherita Cannavacciuolo, Università Ca’ Foscari, DSLCC

Marco Ceresa, Università Ca’ Foscari, Università Ca’ Foscari, DSAAM

Massimo Ciaravolo, Università Ca’ Foscari, DSLCC

Patrizia Dalla Rosa, Centro Studi e Archivio Dino Buzzati, Feltre-Belluno

Alice Favaro, Università Ca’ Foscari, Laboratorio per lo Studio Letterario del Fumetto,

Delphine Gachet, Université Bordeaux Montaigne

Marco Perale, Associazione Internazionale Dino Buzzati, Feltre-Belluno

Alessandro Scarsella, Università Ca’ Foscari, DSLCC

Riccardo Raimondo, University of Oslo, ILOS

Giuseppina Turano, Università Ca’ Foscari, DSLCC

Giovanni Turra, Università Ca’ Foscari – Liceo Statale Giuseppe Berto, Mogliano Veneto

Cristina Vignali, Université Savoie Mont Blanc

Università Ca’ Foscari di Venezia

Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati

Ca’ Bernardo Sala Lettura B (Dorsoduro 3199, 30123 Venezia)

L’occasione si riallaccia al precedente, di oltre 30 anni fa: Dino Buzzati: la lingua, le lingue, Atti del Convegno internazionale, Feltre e Belluno, 26-29 settembre 1991, a cura di Nella Giannetto, con la collaborazione di Patrizia Dalla Rosa e Isabella Pilo, Milano, Mondadori, 1994. Lo scopo è quello di monitorare, nel Cinquantenario della morte di Dino Buzzati (1906-1972), lo status della ricezione nel mondo dello scrittore veneto, attraverso le più recenti traduzioni e la crescente influenza della sua opera nell’ambito delle arti visive e del fumetto: attraverso riscritture, trasposizioni e adattamenti, tra i diversi “immaginari della traduzione” (R. Raimondo 2022) e nell’idiocanone (A. Scarsella 2017) del fantastico mondiale e del graphic novel, Dino Buzzati si conferma con piena evidenza l’autore italiano del Novecento più tradotto. Nella seconda parte del Convegno, in progetto nel 2023, saranno prese in considerazioni le lingue e le letterature momentaneamente escluse dal novero (russa, catalana, maghrebina etc.), oltre che prevedere approfondimenti e indagini complementari.

The event will be held in the hybrid mode, conference registration is free.

Full programme is available via this link.

Contact person: Alessandro Scarsella, alescarsella@unive.it