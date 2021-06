Bulletin du CRI2i (Centre de Recherches Internationales sur l'Imaginaire), n° 20

Corin BragaPhantasma. Centre de recherches sur l'imaginaire, 202

EAN13 : 17709385.

*

Le Bulletin no. 20/2021 reflète les activités (congrès, conférences, livres et articles publiés, thèses doctorales, etc.) des Centres de recherches sur l’imaginaire membres du réseau CRI2i (Centre de recherches internationales sur l’imaginaire) pendant l’an 2020.