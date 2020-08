Bulletin d’informations proustiennes, n° 49

Editions rue d'Ulm

ISBN-978-2-7288-0668-3

224 p.

29,00 €

SOMMAIRE

Avant-propos

par Nathalie Mauriac DYER

Inédits

Une lettre de Marcel Proust à René Boylesve (décembre 1913), par Caroline SZYLOWICZ

Une apocalypse ludique. Autour d’un dessin inédit de Proust, par François PROULX

Jean-Jacques Henner dîne chez les Proust. Des notes dans ses agendas et deux lettres inédites de Jeanne Proust, par Pyra WISE

Corr-Proust : vers l’édition électronique de la Correspondance

Des éditions imprimées à l’édition numérique de la Correspondance. Enjeux éditoriaux, objectifs scientifiques, solutions d’encodage, par Françoise LERICHE et Élisabeth GRESLOU

Identification et référencement des lettres dans l’édition numérique de la Correspondance, par Caroline SZYLOWICZ

Les poupées russes de l’annotation. Des maîtres aux valets : quelques nouveautés, par Pyra WISE

Revisiter l’annotation génétique de la Correspondance. Quand Proust écrit à Reynaldo Hahn, Marie Scheikévitch, Maria de Madrazo et au vicomte d’Alton (1914-1916), par Nathalie Mauriac DYER

Lire les Cahiers

« Un solide à plusieurs dimensions ». Lire le Cahier 67 comme une affiche ?, par Cécile LEBLANC

« What’s Hecuba to him ? » Proust, Shakespeare et Wilde, par Sophie DUVAL

Notes de lecture

par Guillaume PERRIER et al.

Les activités proustiennes

Les ventes

Les manifestations et les travaux en cours

Les publications