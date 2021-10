L'ouvrage

L’itinéraire méthodologique et théorique avancé dans cet essai s’est forgé sur une démarche relationnelle des discours littéraires francophones. Comment ces discours sont-ils élevés?? Trois grands chantiers y sont développés, qui font des réseaux littéraires, de l’analyse esthétique de cas de littérature francophone, des postures et discours littéraires et artistiques le point central de l’appréhension des productions culturelles. Ainsi, la relation entre les conditions sociales de production et celles de la production en elle-même s’établit grâce au croisement de ces trois aspects. Ils sont au fondement de la réflexion théorique que cet ouvrage tente d’architecturer en échafaudant le problème central de la relation entre le contexte et le texte, de leur fondation philosophique et de leur modalité d’expression concrète. Cet essai propose ainsi de poser d’autres pierres conceptuelles afin de cimenter la réflexion sur l’édifice des discours littéraires francophones.

L'auteur

Buata B. Malela est maître de conférences HDR. Il enseigne les littératures francophones à l’université de Mayotte, est membre du laboratoire CEREDI de l’université de Rouen et chercheur associé à l’université libre de Bruxelles. Ses recherches portent sur les littératures francophones, la théorie de la littérature et la pop-musique francophone.