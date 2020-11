En visoconférence

"L'écriture de la pensée"

Séminaire de Bruno Clément & François Noudelmann

Cette prochaine séance nous donnera l'occasion d'entendre d'abord Clara Melniczuk, puis Vu Hung Nguyen qui l'une et l'autre préparent un doctorat et qui, l'un et l'autre nous présenteront l'état de leur travaux.

Clara MELNICZUK, Pour une philosophie de l’opacité

Le concept d’opacité, dans les mots d’Édouard Glissant : « ne se définit pas ni ne se commente », mais il est le garant-pacte de tous les concepts Glissantien, car il est le protecteur du divers. L’opaque c’est l’envers de la transparence, du connu, du familier, le non-lieu dont tous les lieux émergent. Pour Glissant, recouvrir l’opaque c’est aussi retourner à ce crépuscule des forces, à l’élan de la structure, c’est-à-dire, au poème. C’est recouvrir le lien d’emmêlement des trames, là où la scission n’a pas encore eu lieu. Dans la pensée amérindienne, le médecin traditionnel (le chamane) c’est celui qui, en puisant dans l'espace opaque, là où faiblissent les dualismes soi/autrui, homme/nature, vie/mort, libère la possibilité de parler avec la montagne, de devenir jaguar et de soigner l’autre par la pensée. Dans ce travail, je propose de faire de la pensée amérindienne « le partenaire insoupçonné » de la philosophie Glissantienne, notamment à travers d’alliances entre concepts philosophiques et ceux issus du tournant ontologique en anthropologie. Ceci dans l’optique d’entrevoir ce que l’anthropologue colombien Arturo Escobar appelle « l’imaginaire des plurivers. »

Clara Melniczuk est doctorante en philosophie à l’université Paris 8 sous la direction de Dr. Noudelmann François, en cotutelle avec l’Universidad Del Cauca en Colombie. Ses travaux de recherche se situent au croisement de la philosophie postcoloniale et décoloniale, de l’anthropologie contemporaine et de la poétique. Ses travaux portent sur le concept d’opacité chez le poète et philosophe martiniquais Édouard Glissant en relation à la pensée amérindienne. Elle est membre du collectif d’art et de recherche NOMASMETAFORAS avec lequel elle co-dirige le projet de Recherche/Création « La Minga Espiral » soutenu par L’EUR ArTeC, portée par la ComUE (https://eur-artec.fr/projets/la-minga/). Elle participe actuellement à la journée d’étude internationale « Écrire la frontière » et a récemment co-créé un module innovant « les alliances schizo-chamaniques » dans le cadre du Master EUR ArTeC en partenariat avec la UAIIN-Université Autonome Indigène Interculturelle du Cauca en Colombie.

NGUYEN Vu Hung, Probabilité et prédiction: une approche cognitive de l'oeuvre de Samuel Beckett

Une œuvre narrative est toujours performative dans le sens où elle intègre, explicitement ou implicitement, mais toujours essentiellement, le narrateur et son lecteur dans une expérience immersive de narration. Mais à quel niveau et comment cette performativité se réalise-t-elle? En m’aidant des notions de ‘4E Cognition’ et de ‘Predictive Processing’ en usage dans les sciences cognitives, j’essaierai d’éclairer les processus de (méta-)narration dans l’œuvre de Beckett qui reposent sur les énoncés de probabilité et de prédiction.

Nhv est doctorant sous la direction de Bruno Clément.

Il maîtrise trois langues en code et quatre langues naturelles.

Ses dernières interventions publiques ont eu lieu à Yale, Princeton, Reading. Les publications qui en sont issues sont à paraître chez Palgrave MacMillan et Cambridge University Press

*

En visioconférence : https://nyu.zoom.us/j/94159590743