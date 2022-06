Nous sommes entrés dans le troisième âge des ruines. Après les ruines anciennes et les ruines modernes, nos territoires se couvrent à présent de ruines instantanées, de ruines si immédiates et si totales qu’elles ne sont plus à proprement parler des ruines, mais des tas de décombres. L’obsolescence programmée des nouveaux édifices, conçus non pour durer mais pour se dégrader rapidement, inaugurerait-elle une civilisation des gravats ?

Dans cet essai aussi passionnant que fouillé, Bruce Bégout nous propose une radiographie de cette nouvelle production architecturale. À travers l’analyse des œuvres de Tocqueville, Riegl, Smithson, Koolhaas, Arendt, et quelques autres, il interroge le nouveau visage du monde : un monde sans ruines.

Bruce Bégout, né le 21 mai 1967, est un philosophe et écrivain français. Il est maître de conférences à l’université de Bordeaux III.

Il a publié plusieurs ouvrages philosophiques, quatre essais aux éditions Allia (Zéropolis – L’expérience de Las Vegas, 2002 ; Lieu commun – Le motel américain, 2003 ; La Découverte du quotidien – Éléments pour une phénoménologie du monde de la vie, 2005 ; De la décence ordinaire, 2008), mais aussi un « documentaire fiction » à la manière de certains cinéastes, tiré de son roman L’Éblouissement des bords de route (éditions Verticales, 2004).

Il dirige également la collection « Matière étrangère » aux éditions Vrin.

Il est membre du collectif inculte.

*

