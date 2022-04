Adresse : Fondation Jan Michalski, Montricher, VD

La Fondation Jan Michalski a le plaisir de vous convier à un nouveau week-end des littératures autour du monde qui réunira cette année quinze écrivain·es de tous horizons autour du thème du soin, qu’il s’agisse de prendre soin de soi, des autres et de notre environnement.

Avec : Colombe Boncenne, Jean-Baptiste Del Amo, Clara Dupont-Monod, Guéorgui Gospodinov, Philippe Grimbert, Kapka Kassabova, Salomé Kiner, Long Litt Woon, Katherine May, Nathalie Piégay, René Prêtre, Jean-Christophe Rufin, Sjón, Gonçalo M. Tavares et Ece Temelkuran.

La pandémie ayant mis au jour nos vulnérabilités autant que nos interdépendances, la 5ème édition du festival Bibliotopia explorera avec une attention particulière

les différents chemins que tracent les lettres pour soigner l’être : de la maladie et du deuil aux capacités de rési- lience, des responsabilités individuelles aux relations familiales et interpersonnelles, de la médecine à l’aide humanitaire, des préoccupations mémorielles aux politiques d’avenir, du souci écologique aux engagements à vivre ensemble, du pouvoir guérisseur de la nature à celui des mots.

Une soirée célèbrera aussi les écrivain·es d’Ukraine confronté·es à la guerre, donnant voix à leurs récits emplis d’urgence et de nécessité.

Car la littérature offre à la fois à agir et à contempler, car les histoires nous réparent, nous (r)éveillent, nous réunissent...

Tout le programme est à découvrir ici : https://bit.ly/3vxx2fQ

Espace librairie et dédicaces

La librairie éphémère de Bibliotopia propose les ouvrages des auteur·es invité·es, en français et en anglais, et accueille les séances de dédicaces. En collaboration avec la librairie Basta !

Café et restauration

Une restauration salée et sucrée signée Yves Hohl est proposée à la vente pendant tout le week-end Bibliotopia. — Samedi 14 mai, 10h – 21h / dimanche 15 mai, 10h – 19h30

Exposition

L’accès à l’exposition Markus Raetz | Le reflet des mots est offert avec l’achat d’un Pass journée Bibliotopia. — Vendredi 13 mai, 14h – 18h / samedi 14 et dimanche 15 mai, 11h – 18h

Tarifs et réservations

Soirée d’ouverture du vendredi 13 mai : tarif unique de CHF 10.–

Pass journée pour samedi 14 et dimanche 15 mai : CHF 20.– (plein tarif) | CHF 10.– (AVS, AI et moins de 30 ans) | Offert pour les moins de 18 ans

Réservations via notre billetterie en ligne sur notre site internet

Bienvenue à Montricher !