La 4e édition du festival BIBLIOTOPIA, week-end des littératures autour du monde, se tiendra du 4 au 6 juin en ligne.

Écoutez des histoires d’ici et d’ailleurs, conjuguez le réel et l’imaginaire, questionnez les possibles et partagez des rencontres sur le thème du changement avec les écrivaines et écrivains :

Franck Bouysse * Jorge Comensal * Sacha Filipenko * Thomas Flahaut * Amin Maalouf *Nastassja Martin* Susana Moreira Marques * Andrés Neuman * Maxime Ossipov * Frédéric Pajak * Adania Shibli * Karine Silla * Beata Umubyeyi Mairesse

ainsi que le musicien Theo Hakola !

Écrivain.es, artistes, modérateur.trices et interprètes se retrouvent à Montricher pour vous proposer dix rendez-vous littéraires et un concert à suivre en ligne, en direct depuis la Fondation Jan Michalski. En effet, les dernières mesures sanitaires limitant l’accueil du public à une demi-salle, seule la diffusion en digital nous permet de partager ces événements avec vous toutes et tous.

Vous pourrez toutefois interagir avec les écrivain.es invité.es, en posant vos questions :

* soit en direct pendant l’événement en envoyant un message écrit uniquement par WhatsApp au numéro +41 79 926 42 51 ;

* soit avant la rencontre en envoyant un mail à communication@fondation-janmichalski.ch.

Merci de préciser à quel.le intervenant.e s’adresse votre question.

Belles rencontres, bon week-end des littératures autour du monde !

Découvrez le programme ici : http://www.fondation-janmichalski.com/agenda/bibliotopia-2021/