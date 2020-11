Fondation Jan Michalski pour l'écriture et la littérature

BIBLIOTOPIA fête sa troisième édition… en ligne !

Rendez-vous littéraires les 20-21-22 novembre à retrouver sur le site internet de la Fondation Jan Michalski

Pour sa 3e édition, BIBLIOTOPIA invite à partager des histoires de famille avec des écrivain·es de tous horizons, à se plonger dans d’autres vies que la sienne, à arpenter les arcanes du passé où se conjuguent le réel et l’imaginaire, à explorer les héritages et les constructions à la fois identitaires et collectives. Soit la famille dans tous ses états… littéraires !

VENDREDI 20 NOVEMBRE

18H__Rencontre croisée Elisa Shua Dusapin et Pascale Kramer

Identités individuelles et familiales : regards intimes

En français

Also available in English

SAMEDI 21 NOVEMBRE

16H__Entretien avec Jennifer Croft

Histoire d’adolescence : liens entre sœurs à l’épreuve de la maladie

In English

18H__Entretien avec Kaouther Adimi

D’une génération à l’autre, rébellion et quête de liberté

En français

DIMANCHE 22 NOVEMBRE

11H__Les échos de Bibliotopia: lectures à voix haute par des étudiant·es comédien·nes de La Manufacture

En français

14H__Film My Nazi Legacy avec une introduction de Philippe Sands

Réalisateur: David Evans ; scénariste : Philippe Sands

16H__Rencontre croisée Anna Bikont et Philippe Sands

Les crimes de nos pères : du difficile héritage au travail de mémoire

En français

Also available in English

Toutes les infos à retrouver sur le site internet de la Fondation:

http://www.fondation-janmichalski.com/agenda/bibliotopia-2020-en-ligne/