Postfaces de Massimo Cacciari

Faire se retrouver dans un même volume le poète Biagio Marin (1891-1985), connu de quelques initiés et dont l’œuvre en dialecte semble être aussi infinie que la lagune qui fait face à la petite ville de Grado, entre Trieste et Venise, et Pier Paolo Pasolini (1922-1975), célébré dans le monde entier comme l’horizon d’un siècle dont il fut l’icône pourfendue, est de l’ordre du naturel. Ces deux hommes, que plus de trente années séparent, furent amis. Amis de poésie, comme on l’est de l’enfance, passée pour l’un et pour l’autre dans ces régions des Trois Vénéties, à une époque où la langue était encore attachée au paysage. Aux six écrits inédits de Pasolini sur Marin s’ajoutent ici deux recueils en bilingue de Biagio Marin, dont les treize chants d’une litanie à la mémoire de l’ami “fracassé”, au presque lendemain de sa mort tragique en 1975 aux environs d’Ostie.

Les essais de Massimo Cacciari qui concluent le volume, inauguraient, il y a plus de quarante ans, une réflexion philosophique sur la question du dialecte et de sa relation au territoire auquel il semblerait appartenir. Un siècle après la naissance de Pasolini, cette amitié poétique permet de redécouvrir un pan trop peu connu de la littérature de la péninsule italienne.

*

Ce volume, préfacé par Laurent Feneyrou et accompagné d'une note sur les textes par Michel Valensi, se compose de six écrits, inédits en français, de Pier Paolo Pasolini (1922-1975) consacrés au poète de Grado, Biagio Marin (1891-1985) publiés entre 1951 et 1970:

Aux marges de Babylone

Note sur Biagio Marin : I canti de l’isola

Biagio Marin (Poesie dialettale del ’900)

Note sur Biagio Marin : Sènere colde

Lettre d’accompagnement à Scheiwiller

Notes pour un essai sur Biagio Marin

Deux recueils de Marin, de 1961 – une anthologie préparée et préfacée par Pasolini lui-même, et de 1976 – une « litanie » en treize poèmes, écrite presque immédiatement après la mort de Pasolini.

Solitàe / Solitude

El critoleo del corpo fracassào / Le Craquement du corps fracassé

Suivent deux essais, l’un sur Marin, l’autre sur Pasolini, de notre ami Massimo Cacciari qui, il y a bien des années de cela, nous fit découvrir la poésie du premier et celle en frioulan du second.

La mesure de Marin

Pasolini “provençal” ?

*

Lire un compte rendu de Isabelle Baladine-Howald sur Poezibao

Un article d'Amaury Da Cunha dans le Monde du 18 mars