Adresse : Paris

Berlioz et Flaubert: images et musiques de l’Orient

Mardi 14 décembre 2021



Maison des Sciences de l’Homme 54 boulevard Raspail, 75006 Paris

Forum de la Bibliothèque (1er étage)





1re séance : 9 h 30 – 12 h



Bertrand Marchal (Université Sorbonne) : « Flaubert : la poésie de l’Orient (lettres à Louise Colet) »



Gisèle Séginger (Université Gustave Eiffel et IUF) :

« Les orientales de Flaubert »



Sabine Le Hir (SAPRAT – École Pratique des Hautes Études) :

« Les premières œuvres orientalistes de Berlioz »



2e séance : 14 h – 16 h



Amélie Grégorio (IHRIM – Université Lyon 2) : « L’orientalisme dans les mises en scène théâtrales »



Oliver Bara (IHRIM – Université Lyon 2), « L’Orient en farce(s) : Pierrot au sérail de Flaubert et ses alentours scéniques »



Cécile Reynaud (SAPRAT – École Pratique des Hautes Études) :

« Les Troyens : images de l’Orient »



3e séance: 14 h – 18 h



Damien Dauge (CEREDI – Université de Rouen) : « L’Orient, l’artiste et la symphonie : Flaubert est-il le Berlioz de la littérature ? »



Philippe Dufour (Université de Tours) : « La bande sonore de Salammbô »



Anastasiia Syreischikova (IReMUS - CNRS) : « Moussorgski et l’Orient : Salammbô »