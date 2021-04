Bénédicte Boudou

La Sphère privée à la Renaissance. « Les cachettes du cœur »

Paris, Classiques Garnier, coll. Études et essais sur la Renaissance, 2021

EAN : 9782406106791

483 pages

45 €

PRÉSENTATION

L’émancipation des consciences à la Renaissance crée l’exigence d’une sphère privée propice au besoin d’intimité et d’introspection. Les « cachettes du cœur » sont un abri où penser par soi-même et où privilégier les gestes ordinaires, mais aussi l’examen de soi, l’amitié et l’autodétermination.

Table des matières