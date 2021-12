Adresse : Fondazione Primoli (via Zanardelli 1 - Roma)

Giovedì 9 dicembre 2021



9.00 – Accoglienza dei partecipanti, saluti e apertura del Convegno:

Letizia Norci Cagiano (Fondazione Primoli),

Anne Schoysman (Seminario di Filologia Francese),

Luca Pietromarchi (Università degli Studi Roma Tre).



9.30 – Sessione 1. Presiede Luca Pietromarchi (Università degli Studi Roma Tre):

André Guyaux (Sorbonne Université)

Le culte des images et la reine des facultés.



10.30 – Pausa.



11.00 – Sessione 2. Presiede Ida Merello (Università degli Studi di Genova).

Anne Reverseau (Université catholique de Louvain)

De la «triviale image» photographique aux images triviales d’aujourd’hui. Réflexion sur l’héritage du Salon de 1859 dans les discours d’écrivains contemporains.

Fabio Libasci (Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia)

Les reflets de l’éphémère. Baudelaire et l’image photographique.



12.00 – Discussione.



°

Colazione.



°



14.00 – Sessione 3. Presiede Luca Bevilacqua (Tor Vergata – Università degli Studi di Roma).

Henri Scepi (Sorbonne Nouvelle)

Baudelaire et les promesses de l’image.

Federica Locatelli (Università della Valle d’Aosta)

Le choc des images baudelairiennes: Mallarmé et le tombeau du poète des Fleurs.



15.00 – Discussione.



15.30 – Pausa.



16.00 – Visita al Museo napoleonico (o alle collezioni della Fondazione Primoli).



20.00 – Cena sociale.

_____

Venerdì 10 dicembre 2021



10.00 – Sessione 4. Presiede Valerio Magrelli (Università degli Studi Roma Tre).

Alessandra Marangoni (Università degli Studi di Padova)

Baudelaire et le portrait en vers.

Andrea Schellino (Università degli Studi Roma Tre)

Exposer Baudelaire.



11.00 – Pausa.



11.30 – Sessione 5. Presiede Andrea Del Lungo (Sapienza – Università di Roma / Sorbonne Université).

Laura Santone (Università degli Studi Roma Tre)

Système iconique vs système signifique: Benveniste et l’image chez Baudelaire.

Julien Zanetta (Université Saint-Louis – Bruxelles)

Le dur et le doux: Baudelaire et les sensations de la peinture.



12.30 – Discussione e chiusura del Convegno.