Adresse : Fondazione Primoli, Rome

"Baudelaire et l'image"

Seminario di Filologia Francese

Convegno annuale



9-10 dicembre 2021



Fondazione Primoli

Via G. Zanardelli, 1

Roma



Programma



Giovedì 9 dicembre 2021



Ore 9 – Accoglienza dei partecipanti, saluti e apertura del Convegno:

· Letizia Norci Cagiano (Fondazione Primoli),

· Anne Schoysman (Seminario di Filologia Francese),

· Luca Pietromarchi (Università degli Studi Roma Tre).



Ore 9.30 – Sessione 1. Presiede Luca Pietromarchi (Università degli Studi Roma Tre).

· André Guyaux (Sorbonne Université): Le culte des images et la reine des facultés.

· Jean-Marc Hovasse (Sorbonne Université): Le roi des paysagistes.



Ore 10.30 – Pausa.



Ore 11 – Sessione 2. Presiede Ida Merello (Università degli Studi di Genova).

· Anne Reverseau (Université catholique de Louvain): De la «triviale image» photographique aux images triviales d’aujourd’hui. Réflexion sur l’héritage du Salon de 1859 dans les discours d’écrivains contemporains.

· Fabio Libasci (Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia): Les reflets de l’éphémère. Baudelaire et l’image photographique.



Ore 12 – Discussione.



°°°



Colazione.



°°°



Ore 14 – Sessione 3. Presiede Luca Bevilacqua (Tor Vergata - Università degli Studi di Roma).

· Henri Scepi (Sorbonne Nouvelle): Baudelaire et les promesses de l’image.

· Federica Locatelli (Università della Valle d’Aosta): Le choc des images baudelairiennes: Mallarmé et le tombeau du poète des Fleurs.



Ore 15 – Discussione.



Ore 15.30 – Pausa.



Ore 16 – Visita al Museo napoleonico (o alle collezioni della Fondazione Primoli).



Ore 20 – Cena sociale.





Venerdì 10 dicembre 2021



Ore 10 – Sessione 4. Presiede Valerio Magrelli (Università degli Studi Roma Tre).

· Alessandra Marangoni (Università degli Studi di Padova): Baudelaire et le portrait en vers.

· Andrea Schellino (Università degli Studi Roma Tre): Exposer Baudelaire.



Ore 11 – Pausa.



Ore 11.30 – Sessione 5. Presiede Andrea Del Lungo (Sapienza - Università di Roma / Sorbonne Université).

· Laura Santone (Università degli Studi Roma Tre): Système iconique vs système signifique: Benveniste et l’image chez Baudelaire.

· Julien Zanetta (Université Saint-Louis - Bruxelles): Le dur et le doux: Baudelaire et les sensations de la peinture.



Ore 12.30 – Discussione e chiusura del Convegno.



°°°



Ore 14 – Assemblea del Seminario di Filologia Francese.





Comitato scientifico:

· André Guyaux

· Letizia Norci Cagiano

· Luca Pietromarchi

· Anna Maria Scaiola

· Anne Schoysman

· Valeria Sperti

· Paolo Tamassia



Comitato organizzativo:

· Paola Cattani

· Luigi Magno

· Valeria Petitto

· Andrea Schellino



Con la collaborazione di:

· Fondazione Primoli

· Institut français de Rome

· Università degli Studi Roma Tre