Colloque international



organisé par Aurélia Cervoni, Henri Scepi et Andrea Schellino



avec le soutien de la BnF, de l’Institut d’études avancées de Paris, de l’Institut des textes et manuscrits modernes (ENS-Ulm/CNRS), de l’EUR Translitteræ (PSL Université), du musée Carnavalet, de la Sorbonne Nouvelle (CRP 19) et de Sorbonne Université (CELLF)

Jeudi 18 novembre 2021



Institut d’études avancées de Paris – 17, quai d’Anjou





Matinée, 9 h - 12 h, sous la présidence d’Henri Scepi



9 h Accueil des participants



9 h 30 Ouverture, par Aurélia Cervoni, Henri Scepi et Andrea Schellino



10 h Karin Westerwelle : Baudelaire et la poésie de la Renaissance



10 h 20 Barbara Bohac : Les Fleurs du Mal à la lumière des Tragiques d’Agrippa d’Aubigné



10 h 40 François Vanoosthuyse : Le romantisme en héritage



11 h Discussion





Après-midi, 14 h 30 - 18 h, sous la présidence de Jean-Luc Steinmetz



14 h 30 Filip Kekus : La fantaisie dans la pensée esthétique et poétique de Baudelaire



14 h 50 Corinne Bayle : Les images rêvées : la réinvention baudelairienne du poème-ekphrasis



15 h 10 Discussion et pause



16 h Dominique Dupart : La circonstance lyrique en question : Sainte-Beuve et Baudelaire à propos de Pierre Dupont



16 h 20 Olivier Bivort : Des notices littéraires aux réflexions sur les contemporains : autour des Poëtes français d’Eugène Crépet



16 h 40 Jean-Christophe Cavallin : Mètre et mélancolie. La condition du poète moderne



17 h Discussion





Vendredi 19 novembre 2021



Grand amphi de l’Institut du monde anglophone – 5, rue de l’École de médecine





Matinée, 9 h - 13 h, sous la présidence d’André Guyaux



9 h Alain Vaillant : Baudelaire, artiste de la latinité profonde



9 h 20 François Lallier : Baudelaire / Virgile : Andromaque et les « vastes portiques »



9 h 40 Esther Pinon : Baudelaire et la tradition du dialogue, du chant amébée à la tradition romantique



10 h Discussion et pause



10 h 50 Hugues Marchal : « Le plus raisonnable serait de supprimer radicalement » : (quasi) silence sur la poésie des secondes Lumières



11 h 10 Jean-Christophe Abramovici : Baudelaire et la tradition des parnasses satyriques



11 h 30 Jean-Michel Gouvard : Baudelaire et le poème en prose : entre tradition et modernité



11 h 50 Discussion







Samedi 20 novembre 2021



Bibliothèque nationale de France, site Tolbiac, Petit auditorium





Matinée, 9 h 30- 13 h, sous la présidence d’Aurélia Cervoni et Andrea Schellino



9 h 30 Jean-Marc Chatelain : Présentation de l’exposition « Baudelaire, la modernité mélancolique »



10 h Kazuya Tsukiyama : Baudelaire et la tradition du pittoresque



10 h 20 Julien Zanetta : Du sonnet comme compte rendu : les traditions poétiques de la critique d’art



10 h 40 Raisa Rexer : Nu photographique, nu poétique : la métaphore et le corps moderne chez Baudelaire



11 h Discussion et pause



11 h 50 Marisa Verna : « Un système est une espèce de damnation » : la tradition Baudelaire



12 h 10 Jean-Pierre Bertrand : Baudelaire influencé et influenceur



12 h 30 Discussion





Après-midi, 14 h 30 - 18 h, sous la présidence d’Olivier Bivort



14 h 30 Aurélie Foglia : Baudelaire, « complètement dégoûté de la littérature »



14 h 50 Adrien Cavallaro : Baudelaire moraliste désagréable. Remarques sur les maximes du Spleen de Paris



15 h 10 Federica Locatelli : Arracher la lune du ciel : Baudelaire et le mythe de la femme lunaire



15 h 30 Discussion et pause



16 h 20 Laura Santone : Une « ressemblance intime » : Baudelaire traducteur de Poe



16 h 40 John E. Jackson : Baudelaire et la dialectique de l’horreur



17 h Discussion et clôture

