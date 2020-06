Baptiste Villenave et Julie Wolkenstein (dir.),

L'Image, le secret,

Presses universitaires Rennes, collection "Hors série", 2020.

EAN13 : 9782753578838.

Cet ouvrage collectif est une réflexion sur le caractère « énigmatique » de l’image, sur sa capacité à cacher ce qu’en même temps elle expose. Cette face ésotérique a fasciné non seulement la peinture, mais aussi la littérature et le cinéma : l’image y est souvent le lieu d’un secret et, partant, d’un dévoilement possible. Ce volume est résolument pluridisciplinaire et il rassemble les contributions de spécialistes de littérature française et comparée, d’histoire des arts, d’études cinématographiques et de philosophie.

Avec le soutien du Centre culturel international de Cerisy, CRLC (Sorbonne Université), de l’institut Acte (Cnrs/université Paris 1-Panthéon-Sorbonne) et du Laslar (université De Caen-Normandie).

Baptiste Villenave est maître de conférences en études cinématographiques à l’université de Caen Normandie.

Julie Wolkenstein est maître de conférences habilitée à diriger des recherches en littérature comparée à l’université de Caen Normandie.