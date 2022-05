Adresse : Université de Salerne (Italie)

"Balzac et l'imaginaire du brigandage", Colloque international Università di Salerno (Italie)



Responsables scientifiques: Eléonore Reverzy (Université Sorbonne Nouvelle), Agnese Silvestri (Università di Salerno)



Il sera possible de suivre ce colloque en direct, via Youtube (voir précisions sur le programme).



Programme :



BÂTIMENT D3, SALLE DE CLASSE 6 -18 MAI, MERCREDI

14h30

Accueil des participants



14.45

Mots de bienvenue

Carmine Pinto, Directeur du Dipartimento di Studi Umanistici

Rosario Pellegrino, Président du Consiglio didattico Lingue e culture straniere

Introduction Agnese Silvestri





15h00

Conférence d’ouverture

Patrizia Oppici (Università di Macerata, Présidente SUSLLF) «Le bandit et le bourreau. Croisements dans l’imaginaire balzacien»



15h30

Ie Session: Mémoire de brigands

Présidence: Francesco Fiorentino (Università di Bari)



Émilie Pézard (Université de Poitiers) «Modèles gothiques du brigand dans Le Vicaire des Ardennes et Annette et le Criminel»



16h00

Discussion et pause



16h30

Paule Petitier (Université Paris-Diderot): «Les brigands, mémoire et séquelles de la Révolution».



17h00

Xavier Bourdenet (Université de Rennes 2): «Guerre, révolution, brigandage dans Les Chouans»



17h30

Discussion



Diffusion en direct ici https://youtu.be/8jp_LsZPo60





19 MAI, JEUDI

9h30

IIe Session: Communautés du crime

Présidence : Paule Petitier



Pierre Glaudes (Sorbonne Université) : «Balzac et la communauté du crime»



10h00

Christèle Couleau (Université Paris 13): «La Bourse ou la vie!»



10h30:

Discussion et pause



11h00

Vincent Bierce (ENS Lyon) : «“Un si grand trouble dans les rouages de la machine” imaginaire balzacien de la bande et pensée de l’histoire»



11h30

Giulio Tatasciore (Università di Salerno): «Du maquis au bagne (et retour). Le “fameux héros des vendettes corses”»



12h00 : Discussion

Diffusion en direct ici https://youtu.be/-KqDHs6uKOA



14h30

IIIe Session : Imaginaire social

Présidence : Éléonore Reverzy



Boris Lyon-Caen (Sorbonne Université) et Judith Lyon-Caen (EHESS) : «Balzac en noir: histoire d'une lecture (années 1930-années 1950)»



15h40

Christine Marcandier (Aix-Marseille Université) «“Avec du vrai sang et non avec de l’encre”: poétique du fait-divers balzacien»



16h10

Discussion et pause



16h40

Agnese Silvestri (Università di Salerno) «Le brigand aux champs: miroitements d’un imaginaire»





17h10

Conférence de clôture

Jean-Claude Yon (EPHE, Président de la SERD): «Les Brigands d’Offenbach (1869): parodie et satire sociale»



17h40

Discussion et clôture du colloque





Diffusion en direct ici https://youtu.be/DWfu_ckBF-M