Adresse : Carrouge, Suisse

Dans les pas du poète Gustave Roud

UN ÉVÉNEMENT DÉCOUVERTE proposé par la Compagnie Cafuné, en partenariat avec la Commune de Jorat-Mézières

Une silhouette lointaine marche sur les sentiers du Haut-Jorat. S’agirait-il du rayonnement du poète Gustave Roud ? Une déambulation avec casque audio dans les paysages du Jorat, à la recherche du poète.

Une silhouette lointaine marche sur les sentiers du Haut-Jorat, non loin de Carrouge. S’agirait-il du fantôme du poète Gustave Roud ? Nous ne pouvons pas voir son visage, mais nous pouvons entendre sa voix. Et cette voix esquisse dans notre tête l’image d’un paradis retrouvé.

Le comédien David Janelas s’empare du texte Essai pour un paradis de Gustave Roud et imagine une déambulation à travers les paysages de prédilection du poète. Gustave Roud a beaucoup écrit sur ces terres, sur la nature qui l’entourait. Son œuvre, qu’elle soit littéraire ou photographique, est empreinte de ses marches dans le Haut-Jorat. Le public suivra le comédien de loin, muni d’un casque audio, dans lequel il pourra entendre les mots de Gustave Roud, sa quête d’un paradis sur terre, et recevoir les paysages qui l’entourent. Une plage musicale accompagnera parfois la marche, composée sur mesure par le musicien. Le comédien se tiendra à une certaine distance du public, comme une lointaine silhouette, afin de laisser d’abord la place aux mots et au paysage.

« Une main paraît dans l’embrasure, bat l’air et se pose en hésitant sur la pierre. Une sombre main brune et dorée, si lourde, si forte que le monde retrouve son poids d’un seul coup. Et celle que je noue à ces doigts d’homme est soudain tellement vivante que j’ai compris. » Gustave Roud

Rendez-vous pour le début de la balade à la maison de Gustave Roud, à Carrouge (VD), à l’angle du Chemin Gustave Roud et de la route du Village, à 15h.

Intervenants :

David Janelas, comédien et auteur

Timothée Giddey, musicien

Fondée au printemps 2017 par David Janelas, la compagnie Cafuné a pour vocation de produire des créations originales à partir de matériaux divers. Inspiré à la fois par les grands mythes universels et les récits qui façonnent notre quotidien, le travail de la compagnie cherche à placer les interprètes et la dramaturgie au centre de toute création.

Informations pratiques :

Cette balade est également proposée les 19 mars et 2 avril à 15h.

Réservations sur le site de la compagnie.