Adresse : La Chaux-de-Fonds, Suisse

« Quand tu aimes il faut partir »

Proposé par le Printemps de la poésie, en collaboration avec l’association 1000m d’auteur.e.s

Né le 1er septembre 1887 à La Chaux-de-Fonds, le poète Blaise Cendrars a quitté très jeune la ville pour parcourir le monde et composer une œuvre majeure du XXe siècle. Malgré les voyages, l’engagement volontaire en France, les collaborations internationales, le poète a-t-il gardé un attachement pour son lieu de naissance ?

L’œuvre et la vie de Cendrars sont d’une grande intensité. En visitant quelques repères biographiques à La Chaux-de-Fonds, nous voyagerons aussi dans et à partir des textes. Du Panama à New York, de Paris au Brésil : le monde entier est au cœur de ses écrits. La balade se placera sous le signe de la poésie, qu’un·e comédien·ne interprétera au gré du parcours.

Intervenante : Jehanne Denogent, doctorante à l’Université de Lausanne.

Jehanne Denogent est doctorante à l’Université de Lausanne. Sa thèse porte sur les avant-gardes littéraires et notamment sur l’œuvre de Blaise Cendrars. Elle est secrétaire du Centre d’Études Blaise Cendrars (www.cebc-cendrars.ch).

L’association chaux-de-fonnière 1000m d’auteur.e.s organise régulièrement des promenades littéraires en lien avec le patrimoine architectural de la ville. Le parcours de la conférence marchée proposée ici, ainsi que le choix de certaines lectures, s’inspire de deux balades sur Blaise Cendrars organisées par l’association en 2015.

Informations pratiques :

RDV Gare de la Chaux-de-Fonds à 15h.

Place de la gare 6

2300 La Chaux-de-Fonds

Gratuit mais inscriptions nécessaires – limité à 40 personnes!