Disparitions

Bertrand Schefer

P.O.L.

février 2020

224 pages, 18 €

ISBN :

978-2-8180-2172-9

Disparitions est à la fois un parcours dans la culture visuelle moderne et le récit d’un narrateur à la recherche d’une image qui ferait enfin revenir à lui une scène manquante. Ce sont des histoires liées à la photographie, au cinéma, à des images qui hantent sa mémoire. Récits et enquêtes sur Antonioni, Gus Van Sant, Clouzot, Chris Marker, Giacometti, Stendhal, Duras… Écrits sur une dizaine d’années, comme autant d’étapes de la construction d’un regard, ces chapitres, qui glissent de l’essai à la nouvelle, sont tous animés par une question commune : au fond de toute image, et de tout récit, il s’agit avant tout de saisir l’absence et d’écrire la disparition.

Chaque chapitre est un souvenir à décrypter : Quelle est cette immense photo de lit défait placardée dans les rues de Paris un matin de printemps 1996 ? Pourquoi Marguerite Duras hésite-t-elle si longtemps à ouvrir sa porte au jeune homme venu passer le week-end aux Roches Noires ? Pourquoi Stendhal dessine-t-il dans ses mémoires ? Comment Méliès revient-il chez Antonioni ? Pourquoi le dernier personnage de Clouzot est-il photographe ? Quel rapport entre un exhibitionniste filmé à Berlin et les souvenirs d’enfance d’Alberto Giacometti ? Comment l’élection de Trump a-t-elle été vécue dans une maison perdue de Normandie ? Que faire lorsqu’on reçoit une lettre d’une jeune photographe morte il y a quarante ans ? …

Feuilleter l'ouvrage…

Voir le livre sur le site de l'éditeur…