Bertrand Russell

De la fumisterie intellectuelle

L'Herne

ISBN : 9791031902753

96 p.

7,00 €

Préface de Jean Bricmont.

Traduit de l’anglais par Myriam Dennehy.

PRÉSENTATION

Vivant aux Etats-Unis pendant la guerre, Bertrand Russell publie son « Outline of intellectual rubbish » (De la fumisterie intellectuelle) en 1943. Désespérant de voir de « grandes nations, qui avaient guidé la civilisation, être dévoyées par des prêcheurs d’absurdités grandiloquentes», il se tourne vers l’étude du passé, pour découvrir, comme l’avait fait Erasme, « que la folie est éternelle et que pourtant l’humanité a survécu ».

La lecture de cet essai peut nous fournir au moins une sorte de consolation, à une époque où les passions identitaires et religieuses menacent de plonger une nouvelle fois l’humanité dans le désastre. Toute sa vie, Russell a partagé sa passion pour la vérité avec son aversion envers la cruauté humaine, luttant par la plume contre ce qu’il nomme ailleurs « l’océan de folie sur lequel flotte, de façon incertaine, la fragile barque de la raison humaine ». Il a toujours réservé ses flèches les plus acérées pour les superstitions qui justifient la cruauté.

Dans cet essai, Russell passe au scalpel de son ironie les préjugés religieux, philosophiques, nationalistes et politiques du passé et du présent. Les éditions de l’Herne sont heureuses de publier, pour la première fois en français, cet essai à la fois amusant et caustique du plus grand penseur rationaliste du 20è siècle.