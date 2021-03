Spectres de Mallarmé

Bertrand Marchal, Jean-Luc Steinmetz, Thierry Roger

Hermann, 2021

En 1997 s’est tenue à Cerisy une décade consacrée à Mallarmé. Vingt ans plus tard, au même lieu, s’est imposée l'organisation d’une nouvelle rencontre. La publication des Œuvres complètes dans la Bibliothèque de la Pléiade, celle de la correspondance générale aussi et de deux nouvelles biographies, la continuation des cahiers consacrés au poète, l’intérêt renouvelé des historiens de l’art et des philosophes à son égard, les travaux « archéologiques » ou « généalogiques » posant la question de la réception et des usages de l’œuvre, dessinent l’image d’un autre Mallarmé. Les contributions de ce colloque de 2019 visent ainsi à prendre toute la mesure de ce nouveau paradigme critique, en saisissant une œuvre « spectrale » qui certes nous revient, mieux saisie dans son historicité propre, mais qui survient aussi sans interruption, depuis la sortie du symbolisme, dans son actualité forte. Celui dont la poésie et la poétique n’ont cessé d’interroger la façon de penser la fiction et la société, comme les jeux du langage et du hasard, demeure un repère pour les temps présents. Universitaires, essayistes, philosophes, écrivains ont trouvé là l’occasion de faire le point et de relancer les dés.

26 EUR – ISBN : 9791037005465

