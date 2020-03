Bernard Jouve, Les Racines de George Sand - De Chenonceau à Nohant

Paris : L'Harmattan, 2020.

232 p.

EAN 9782343195643

23,50 EUR

Présentation de l'éditeur :

L'importance des origines dans la destinée des individus s'applique d'une manière presque troublante à George Sand.

La recherche des ancêtres de l'écrivain nous entraîne dans un parcours original qui va du XVIe siècle au XIXe siècle. Nous y trouvons l'esprit libertaire et libertin du siècle des Lumières, le souffle guerrier des grandes batailles européennes, les intrigues politiques et amoureuses des cours de France, de Russie et de Pologne, la mode des salons littéraires, les fastes de l'hôtel Lambert, la vie dans les prestigieux chateaux de Chenonceau et Chambord.

Nous y décrouvrons aussi les liens intimes qui unissent les membres de la famille de George Sand aux grands penseurs tels Jean-Jacques Rousseau, secrétaire des Dupin, Voltaire, ami et biographe de Maurice de Saxe, Montesquieu, Buffon...

L'alliance des Dupin, grands bourgeois amis des arts et férus de littérature, et des Saxe, guerriers d'origine royale, est le creuset de la personnalité aux multiples facettes de la dame de Nohant.

Après son Épopée saint-simonienne, Bernard Jouve s'intéresse aux origines de George Sand qui plongent leurs racines dans l'univers des financiers, des militaires de haut rang, des philosophes et des aristocrates d'avant la Révolution. En arrachant la bonne dame de Nohant à son environnement berrichon, l'auteur nous fait entrevoir une autre dimension de l'écrivain.