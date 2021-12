À la fin des années 1950, Guy Debord entreprend de confronter ses thèses et intuitions, initialement construites au sein des avant-gardes artistiques, avec la philosophie allemande. Il étudie Hegel et Marx, découvre le marxisme « hétérodoxe » (Karl Korsch, Georg Lukács, Anton Pannekoek), discute les théoriciens et commentateurs de son temps (Jean Hyppolite, Henri Lefebvre, Lucien Goldmann), et importe certains concepts issus de cette tradition (totalité, aliénation, marchandise, etc.) au sein de sa propre pensée. Quelles ont été les conséquences de ce « tournant » philosophique ? Comment l’étude de ce tournant peut-elle permettre de mettre en question la réduction de l’auteur de La Société du Spectacle à un sociologue critique de « la société de consommation » ? L’objectif de ce livre est de faire émerger la singularité de Guy Debord dans le champ philosophique, en plaçant notamment la question du temps au cœur de cette singularité.

Bertrand Cochard (Auteur)

Bertrand Cochard est agrégé et docteur en philosophie. Il enseigne la philosophie esthétique à la Villa Thiole (Nice).

Étienne Balibar (Préfacier)

Étienne Balibar est un philosophe français, professeur émérite de l'université Paris-Nanterre, professeur affilié au département d'anthropologie à l'université de Californie à Irvine (États-Unis), visiting professor à l'Institut de littérature et société comparée de l'université Columbia et professeur « Anniversary Chair » au Center for Research in Modern European Philosophy (CRMEP) à l'université Kingston de Londres.