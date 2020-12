Une histoire vivante des ouvriers

De 1900 à nos jours

Bernard Chambaz

Seuil

Date de parution 05/11/2020

240 p. — EAN 9782021391244

L'effacement du monde ouvrier ne signifie pas sa disparition, plutôt un glissement vers de nouvelles formes de travail, de culture et de manifestation. Même dans le lexique, les ouvriers tendent à devenir des salariés. Ce livre n'a rien de nostalgique, au contraire. Il s'agit de redonner un visage sinon la parole aux ouvriers et aux ouvrières, valoriser les usines, les ateliers, les gestes, les outils, les machines, les lumières, les luttes, la main-d'œuvre immigrée, les à-côtés, aux temps forts comme le Front Populaire et aux temps faibles comme le déclin de la sidérurgie lorraine. Il a l'ambition d'activer nos souvenirs, qu'ils résident dans des noms comme Billancourt ou Lip, dans des films comme Le jour se lève, ou encore dans des livres comme L'établi s'inscrit aussi fortement dans l'actualité.

Les photographies que commente Bernard Chambaz une à une proviennent du fonds Gamma/Rapho qui conserve les images d'Edouard Boubat, Jean-Philippe Charbonnier...

Toutes retracent les événements, les gestes, le savoir faire et les passions qui animent l’Histoire des ouvriers depuis un siècle.

"Les mains, les outils et les lieux", par Norbert Czarny (en ligne le 28 décembre 2020)

En couverture de l’album Une histoire vivante des ouvriers, on voit des mains ouvertes, teintées d’ocre. Des mains aussi vivantes que ce monde, né au milieu du siècle des Lumières, et qui a connu son moment le plus intense avec la révolution industrielle. Pour raconter le travail, en France, en Italie, en Angleterre et en Allemagne, Bernard Chambaz a choisi des photos, prises entre 1900 et 2020 dans les ateliers, les mines, devant l’usine, dans les manifestations. Ces photos commentées avec la précision de l’historien et la sensibilité de l’homme engagé racontent les soubresauts divers d’un siècle.