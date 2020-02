Jean Dubuffet et la besogne de l'Art Brut - Critique du primitivisme

Baptiste Brun

Préface de Thierry Dufrêne

Les Presses du Réel

Date de parution 19/04/2019

EAN: 9782840667544

Nb. de pages : 551 p.

Tordre le cou au primitivisme : voilà l'un des enjeux du travail de Jean Dubuffet (1901-1985). Le lecteur pourra trouver l'affirmation paradoxale tant l'artiste semble être le parangon du primitivisme artistique dans la seconde moitié du XXe siècle. Tout pourtant dans son travail concourt à récuser l'existence d'un art supposé "primitif", pierre de touche d'une conception européenne et raciste de l'art, repliée sur elle-même et ébranlée au sortir de la Seconde Guerre mondiale.

En poussant à l'excès les codes du primitivisme de son temps, le peintre en dévoile lucidement les ressorts et les présupposés. Considérant ensemble les trois activités de Dubuffet — la peinture, l'écriture et les prospections qu'il mène pour son entreprise de l'Art Brut — ce livre cherche à mieux comprendre cet activisme critique initié au début de la reconnaissance professionnelle de l'artiste. Mois après mois, année après année, l'auteur retrace le cheminement intellectuel et la pratique maniaque de celui qui défendra et promouvra l'invention artistique dans tous ses états.

Chemin faisant s'esquisse un portrait de l'art parisien d'après-guerre à l'heure de l'institutionnalisation de l'avant-garde : celui d'une vaste redistribution des rôles qui affecte les mondes de l'art, de la littérature, de la critique, mais aussi de l'ethnologie et de la psychiatrie. Célébrant l'opération artistique en partant de l'informe, Dubuffet cherche alors à déjouer les procès de catégorisation qui sévissent dans le champ de la création, tout comme dans celui des sciences humaines et sociales.

Là est la pointe de la critique de Jean Dubuffet, là est la besogne de l'Art Brut.

Baptiste Brun est enseignant-chercheur à l'université Rennes 2 et à l'Ecole du Louvre. Ses travaux s'intéressent aux coopérations entre art, anthropologie et psychiatrie aux XXe et XXIe siècles. Commissaire d'exposition, il a notamment mis en œuvre l'exposition Jean Dubuffet, un barbare en Europe (Marseille, Mucem, 2019).

La revue Critique a consacré un article à ce livre dans son numéro 863 (2019) :

"Dubuffet l'impossible", par Vincent Debaene.

*

Sommaire

Préface



Introduction



Première partie. Du primitif au commun : le primitivisme mis au pire



Chapitre 1. Ambivalence du primitivisme

Des soupçons qui pèsent sur les discours

« D'Ubu, du bluff, Dubuffet » : la critique d'art face au « primitivisme » de Jean Dubuffet

Instrumentalisation du fou et du sauvage entre-deux-guerres

Le malaise de Malraux



Chapitre 2. Dubuffet « primitif » ? Critique du primitivisme à l'ouvrage

L'Art primitif de Georges-Henri Luquet : bréviaire de Jean Dubuffet

Rapports de Jean Dubuffet à l'« art nègre »

Vénus du trottoir ou Kamenaia Baba ?

Critique de la primitivité dans les écrits de Jean Dubuffet



Chapitre 3. Un petit dieu sous chaque pierre : la part animiste de Dubuffet

Gêne de l'historiographie de l'après-guerre faceà la question primitiviste

L'imagination matérielle à l'œuvre : une part bachelardienne

Matière et mémoire : du Parti pris des choses à la matière animée

La part animiste de Jean Dubuffet : de l'ontologie du peintre



Chapitre 4. Mythologie de l'homme du commun

« Le parcours singulier d'un marchand de vin roublard »

L'adresse des discours : l'homme du commun n'est pas l'homme du Peuple

L'Homme du commun ou Jean Dubuffet, antihéros au sortir de la guerre

Un ethnographe dans le métro

Dubuffet, graffitomane



Deuxième partie. L'Art Brut comme travail



Chapitre 5. Prémices : avant le Foyer de l'Art Brut

Avant l'Art Brut

La pratique précède le nom

Le voyage en Suisse : l'invention d'un nom

Le projet avorté de publication de L'Art Brut : un ensemble hétérogène

« Les Barbus Müller et autres pièces de la statuaire provinciale »



Chapitre 6. L'Art Brut, un partage d'expériences

L'embryon d'un vaste réseau de coopération : tactiques de Jean Dubuffet

Accords et désaccords de la psychiatrie

La Notice sur la Compagnie de l'Art Brut : un moyen stratégique pour se faire comprendre… et entendre

Un petit centre d'étude : de l'archivage documentaire

« Un Atlas photographique pour l'Art Brut »



Chapitre 7. De l'ailleurs colonial au repli : « honneur aux valeurs sauvages » ou le déplacement du regard

Des Bruts aux îles Salomon ? Les protégés de Patrick O'Reilly, missionnaire-ethnographe

Dialectique des masques : le Lötschental à l'épreuve de l'Art Brut

Une visite au MNATP : peindre comme un très vieux berger

Parguey le « Zouzou », l'inclassable



Troisième partie. L'Almanach de l'Art Brut ou l'échec fertile



Chapitre 8. Faire mouvement ?

Description du manuscrit et brève revue des collaborateurs

Le choix d'un genre : l'almanach

Le « calendrier Breton », pamphlet anti-Picasso

« Le vent tourne » et balaie la critique d'art

Le « Petit courrier » : des troupes pour l'Art Brut

« Peinturez hardi » : traité de la peinture à l'usage de l'homme du commun



Chapitre 9. Différends théoriques et impasses stratégiques : vers un repli tactique

Biffures : Tapié corrigé

Retour sur la relation Dubuffet/Breton, historiographie

et méthode

« L'art des fous, la clé des champs »

« Joseph Crépin », plombier-zingueur et médium

« Hyppolite » ou l'autodidaxie en question

La menace de la récupération surréaliste



Chapitre 10. L'Art brut préféré aux arts culturels

L'art brut de Charlotte Perriand

Octobre 1949, galerie René Drouin : l'Art Brut en ses « ouvrages » et « auteurs »

L'invention manifeste des arts culturels

L'opération artistique comme dénominateur commun

Déclore l'art brut



Chapitre 11. Pour une autre généalogie de l'Art Brut

Déjouer la filiation surréaliste

Au 45, rue Blomet, quelques conjectures



Chapitre 12. En partant de l'informe

Du « surréalisme ethnographique » appliqué à Jean Dubuffet

L'Art Brut : dépense et valeur d'usage

L'informe bataillien à l'ouvrage de Dubuffet : un activisme épistémologique



Bibliographie

Sources

Ouvrages

Articles

Article de presse de la période (1944-1951)

Catalogues d'exposition



Remerciements

Table des figures et crédits photographiques

Index