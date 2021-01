Visioconférence (Zoom)

Aux marges de l'imprimé, l'imprimé à la marge :

cultures populaires, minoritaires et alternatives de l'imprimé (1840-1940)

La journée d’étude aura lieu en visioconférence sur Zoom. Pour obtenir le lien et connaître les modalités pratiques, merci d’adresser un mail aux deux adresses suivantes : laura.truxa@ehess.fr et nathalie.sebayashi@ehess.fr.

Cette journée d’étude se propose de fédérer les chercheurs, chercheuses et étudiant·e·s francophones dont les travaux portent sur des objets, textuels ou iconiques, imprimés entre la décennie 1840 et la fin de l’entre-deux-guerres. Un des objectifs sera de réfléchir collectivement à la définition d’une culture de l’imprimé qui ne soit pas, ou pas uniquement, articulée autour du livre et des formes culturellement légitimes de l’imprimé. Les différentes interventions permettront d'explorer les matérialités diverses de l'objet imprimé et ses différentes fonctions ; les usages et pratiques d'appropriation qu’il génère ; les méthodes et objectifs de ses producteurs, y compris dans le cadre de situations de production innovantes, alternatives et/ou minoritaires. Ces contributions offriront non seulement un bref aperçu de la richesse de genres imprimés encore méconnus, mais permettront de dresser un état des lieux de la recherche actuelle sur cette ère de production et de consommation médiatique et d’envisager de futures perspectives théoriques et méthodologiques.

Programme

09h00 Mots d’ouverture

09h15 Invitée spéciale : Séverine Montigny (Conservateur du Département des Documents éphémères de la BHVP)

Présentation des collections d’éphémères de la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris

10h00 Panel 1 - Nouveaux objets, nouveaux usages

Violaine Gourbet - Gravures et almanachs : la présence discrète de l'art anglais dans les foyers allemands (seconde moitié du XIXe siècle)

- Gravures et almanachs : la présence discrète de l'art anglais dans les foyers allemands (seconde moitié du XIXe siècle) Delphine Mulard - L’image et son rapport illustratif au texte, les différents modes illustratifs du Recueil des choses vues et entendues de l’ère Ansei

- L’image et son rapport illustratif au texte, les différents modes illustratifs du Recueil des choses vues et entendues de l’ère Ansei Marie Goupil-Lucas-Fontaine - « Fixer l’air du temps » : L’éditeur Salabert et l’imprimé musical populaire dans l’Entre-deux-guerres

- « Fixer l’air du temps » : L’éditeur Salabert et l’imprimé musical populaire dans l’Entre-deux-guerres Benoît Crucifix - La bande dessinée après le quotidien. Découpages, scrapbooks et comic strips aux États-Unis

12h00 Pause déjeuner

13h30 Panel 2 - L’entre-deux-guerres : aux frontières des légitimités culturelles

Pamela Ellayah - William R. Scott Inc., imprimer l’album pour enfants autrement

- William R. Scott Inc., imprimer l’album pour enfants autrement Fiona Piccolo - Intermédiaire et intermédial : l’imprimé polyvalent à travers culture savante, culture populaire et culture de masse chez Stefan Eggeler (1894-1969)

- Intermédiaire et intermédial : l’imprimé polyvalent à travers culture savante, culture populaire et culture de masse chez Stefan Eggeler (1894-1969) Alix Agret - Mise en page/mise en scène : séduction cinématographique dans des revues érotiques des années 1930

14h50 Panel 3 - Pratiques militantes de l’imprimé

Julien Contes - L’émergence d’une nouvelle culture démocratique de l’imprimé périodique en France et en Italie au milieu du XIXe siècle

- L’émergence d’une nouvelle culture démocratique de l’imprimé périodique en France et en Italie au milieu du XIXe siècle Max Bonhomme - Découpages du temps révolutionnaire : les almanachs anarchistes et communistes

- Découpages du temps révolutionnaire : les almanachs anarchistes et communistes Lou Le Joly - Le Suffrage Atelier : émancipation politique et économique des femmes par l’imprimé (Royaume-Uni, 1909-1914)

16h15 Pause café

16h30 Invitée spéciale : Alice Savoie (Designer typographique, chercheuse indépendante et enseignante)

Présentation du projet de recherche Women in Type (University of Reading)

17h00 Discussion de fin de journée.