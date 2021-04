Bibliothèque nationale de France

Autrices oubliées de l'histoire littéraire : Hélène Bessette

Mercredi 14 avril 2021

18h30-20h

Diffusion en ligne – Ce cycle de conférences et lectures met en lumière des autrices oubliées de l’histoire littéraire, de l’époque classique au XXe siècle. Après Catherine Bernard, Marie-Anne Barbier et Marceline Desbordes-Valmore, une dernière séance est consacrée à Hélène Bessette (1918-2000), pionnière du roman poétique.

En raison des conditions sanitaires, cet événement ne peut avoir lieu en présence du public et sera diffusé sur la chaîne Youtube de la Bibliothèque nationale de France et sur le site BnF.fr

Une institutrice ? Une femme de pasteur ? Une jeune divorcée ? Une femme de ménage ? Une écrivaine de génie. Une inconnue. La vie d’Hélène Bessette (1918-2000), autrice de treize romans et d’une pièce de théâtre, tous parus chez Gallimard en seulement vingt ans, de 1953 à 1973 (et tous épuisés), semble avoir été faite de rendez-vous manqués et d’incompréhensions. Son premier roman, Lili pleure, obtient le prix Cazes en 1954. Plus tard, ses romans seront régulièrement inscrits sur les listes du prix Goncourt et l’admiration de nombreuses personnalités (Michel Leiris, Simone de Beauvoir, Dominique Aury, Jean Dubuffet, Claude Mauriac, Alain Bosquet, André Malraux) laisse présager une reconnaissance à la hauteur de son talent et d’un style entièrement nouveau qui ne ressemble à aucun autre. Par ces trois lettres aussi : GRP, ou Gang du Roman Poétique, l’occasion pour Bessette d’exprimer une théorie nouvelle et exigeante du roman.

Par Laure Limongi, autrice et éditrice, enseignante en création littéraire à l’École nationale supérieure d’arts de Paris Cergy.

Lecture par Anaïs de Courson, comédienne.