Galerie Gallimard Paris

AUTRICES

ÉCRIRE LIBRE (1945-1980)

EXPOSITION PATRIMONIALE

DU 9 SEPTEMBRE AU 17 OCTOBRE 2020

AVEC LE CONCOURS EXCEPTIONNEL DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE

ET EN PARTENARIAT AVEC L'INSTITUT MÉMOIRES DE L'ÉDITION CONTEMPORAINE.

Les Éditions Gallimard accueillent dès l’après-guerre un grand nombre d’auteures de la génération née entre 1890 et 1920, avec Elsa Triolet, Nathalie Sarraute, Marguerite Yourcenar, Violette Leduc, Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, mais aussi Béatrix Beck, Zoe Oldenbourg ou Hélène Bessette. Plusieurs œuvres marquent leur temps, émancipées du petit roman sentimental ou de la chro- nique familiale du premier XXe siècle, tant par leur ambition formelle que sociale. Le dévoilement de la condition féminine et l’expression d’un « réel » féminin, en toutes situations de l’expérience individuelle et collective, est l’une des grandes polarités de l’époque, sans exclu- sive. Elle se confirme avec l’arrivée sur scène de nouvelles voix. En 1974 paraît le premier livre d’Annie Ernaux, Les Armoires vides : au comité de lecture de Gallimard, on est admiratif mais on constate encore que l’auteure fait exception parmi ses contemporaines : « Jusqu’ici, on les compte sur les doigts d’une seule main. »

35 ans de création littéraire, 35 ans d’émancipation. Une période qui se voit consacrée, plutôt que close, par l’élection en 1980 de la première femme à l’Académie française, Marguerite Yourcenar. Une période qui ouvre la voie aux autrices d’aujourd’hui.

Manuscrits d’exception, photographies et documents éditoriaux restituent autant que possible la diversité de nuances liée à la singularité de chaque œuvre et personnalité.

Parmi les pièces présentées, de nombreux documents inédits ou

méconnus :

- Annie Ernaux : Manuscrits des Armoires vides (1974) et de L'événement

(2000)

- Marguerite Duras : Feuillets issus du Ravissement de Lol V.Stein (1964),

des Yeux verts(1980), de La Vie matérielle (1987) et de Écrire (1993)

- Simone de Beauvoir : Feuillets manuscrits de La Force des choses

(1963) et de Tout compte fait (1972)

- Simone de Beauvoir : Feuillets manuscrits autographes de la Préface

à La Bâtarde de Violette Leduc (1964)

- Jean Paulhan : Fiche de lecture de Tropismes de Nathalie Sarraute,

feuillet manuscrit autographe (1938)

- Albert Camus : Fiche de lecture de Journal (L'Affamée) de Violette

Leduc, feuillet manuscrit autographe (1947)

- Marguerite Yourcenar : Manuscrit autographe d'un poème de jeu-

nesse et photographies

- Colette : Prière d'insérer pour La Femme cachée (Flammarion, 1924)

et La Vagabonde (Flammarion, 1923)

- Caricatures de Simone de Beauvoir par son élève de philosophie au

Lycée Molière, Nathalie Sorokine (1939)

- Portrait photographique en couleurs de Simone de Beauvoir par

Gisèle Freund (1952)

- Alberto Giacometti : Statuette Simone de Beauvoir, bronze.

- Lettre de Simone de Beauvoir à Robert Gallimard à propos d'un

projet de collection féministe (1976)

- Lettre autographe de Simone de Beauvoir à Annie Ernaux (1974)

- Lettre de Nathalie Sarraute à Violette Leduc (1945), manuscrit

autographe

- Lettre de Jean Genet à Violette Leduc, manuscrit autographe

- Lettres de Violette Leduc (1947), Louise de Vilmorin (1952), Béatrice Beck (1949), Hélène Bessette (1967), Hélène Cixous (1976), Odette Laigle (1973).

