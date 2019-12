BnF, site F. Mitterrand, Paris : grand auditorium

À l’occasion de l’exposition de la BnF Tolkien, voyage en Terre du Milieu, du 21 octobre 2019 au 16 février 2020, des spécialistes et un descendant de J.R.R. Tolkien reviennent sur la genèse et la postérité de son œuvre protéiforme et inachevée.



Lors de cette séance, Alan Lee, le grand illustrateur de la saga de l'Anneau, s'entretient avec Marie Bretagnolle, doctorante à l'université Paris-Est Créteil.

Attention, cette séance initialement prévue le 12 décembre 2019 est reportée au 6 février 2020.

Avec John Howe, Alan Lee s’est imposé comme le grand illustrateur de la saga de l’Anneau. Si sa collaboration avec Peter Jackson l’a fait connaître au monde entier, son intérêt pour les mondes féériques en général et Tolkien en particulier sont anciens. Il est à la fois l’héritier et le représentant contemporain de la grande illustration fantastique britannique, incarnée par Arthur Rackham. Comment créer un univers visuel ? À quelles sources puiser ? Quels sentiments susciter ? Des questions et d’autres encore sur lesquelles ce dialogue avec Marie Bretagnolle, doctorante à l'université Paris-Est Créteil, EA 4395 "Lettres Idées, Savoirs", apportera tous les éclairages souhaités.